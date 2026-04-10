Польський ритейлер планує вийти на ринок України

10.04.2026 16:20
Ольга Деркач

Польський ритейлер Pepco, що спеціалізується на доступному одязі та товарах для дому, готується до можливого запуску в Україні. Компанія розглядає український ринок як один із напрямів подальшого розширення, і перші торгові точки можуть з’явитися вже у 2026 році

Попри війну, Україна залишається в полі зору міжнародного бізнесу як перспективна країна для інвестицій і розвитку роздрібної торгівлі. Саме тому на місцевому ринку може незабаром з’явитися новий великий гравець — європейський дискаунтер Pepco, який активно розширюється та вже має мережу з понад 4 000 магазинів у 18 країнах.

Підготовка до виходу бренду в Україну вже фактично розпочалася. Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), яка виступає офіційним ексклюзивним партнером Pepco в Україні, займається підбором локацій для майбутніх магазинів. Паралельно технічні фахівці Pepco ведуть переговори з підрядниками щодо проведення будівельних і облаштувальних робіт у потенційних точках відкриття.

У межах стартового етапу компанія планує запустити мережу поступово: до кінця 2026 року може з’явитися від 5 до 10 магазинів. Таким чином Pepco фактично розпочне формування власної роздрібної мережі в Україні.

Pepco розпочала свою історію з відкриття перших 14 магазинів у Польщі та згодом стала частиною Pepco Group. Сьогодні бренд орієнтується на формат зручних магазинів у невеликих і середніх містах, пропонуючи покупцям доступ до товарів поруч із домом. Площа торгових точок зазвичай становить від 350 до 700 кв. м.

Щомісяця магазини Pepco обслуговують понад 41 млн клієнтів, пропонуючи широкий асортимент — від одягу для всієї родини до товарів для дому та іграшок за доступними цінами. Бренд є ключовим активом Pepco Group, генеруючи 93% доходу компанії та займаючи 92% загальної площі її магазинів.

Нагадаємо, що естонський ЮТЕ БАНК виходить на ринок України. За словами директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів Ольги Білай, цей випадок став першим в Україні прикладом створення перехідного банку із залученням іноземного інвестора.

Джерело: RAU.

