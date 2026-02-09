На український ринок виходить американський телеканал Newsmax

Американський правий новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск в Україні локалізованої версії — Newsmax Ukraine. Мета проєкту — посилити інформаційний зв’язок між Україною та США

Про це повідомив Newsmax 9 лютого, передає Forbes.

Запуск телеканалу запланований на весну 2026 року. Для цього Newsmax підписав ліцензійну угоду на використання бренду, а Newsmax Ukraine працюватиме як повноцінна редакція з власним виробництвом новинних, аналітичних і суспільно-політичних програм. Генеральною продюсеркою проєкту стане журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря, яка відповідатиме за стратегію розвитку та редакційну політику.

Немиря також володіє 15% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна», якому належить бренд Newsmax Ukraine. Основним бенефіціаром компанії є Роман Варламовс — громадянин Латвії. За словами Немирі, завдання Newsmax в Україні — допомогти аудиторіям у США та Україні краще розуміти погляди одне одного.

У межах запуску телеканал планує виробляти локальні та регіональні програми для телебачення і цифрових платформ, працювати українською, англійською та російською мовами залежно від аудиторії, а також залучати журналістів і експертів з міжнародною експертизою. Проєкт також має на меті закріпити Київ як регіональний медіахаб для Східної Європи.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Newsmax Inc. торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером NMAX і управляє одним із провідних американських новинних телеканалів через Newsmax Broadcasting. Контроль над компанією зосереджений у її засновника та генерального директора Крістофера Радді, який заснував медіа у 1998 році. Радді відомий як неофіційний радник і друг Дональда Трампа, а сам Newsmax орієнтується переважно на праву та консервативну аудиторію США.

За даними Reuters Institute, Newsmax входить до числа провідних новинних брендів у США. Медіаресурси компанії охоплюють понад 50 млн американців через телеканал, сайт, застосунок і друковані видання, а аудиторія її соцмереж перевищує 22 млн користувачів.

Людмила Немиря до 2023 року вела телеканал Ukrlife, а нині розвиває власний YouTube-канал. Її чоловік — народний депутат від партії «Батьківщина» Георгій Немиря.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ