У ЄДР вперше з’явилися компанії з непрозорою структурою власності

15 компаній з непрозорою структурою власності наразі зафіксовано у Єдиному державному реєстрі. Утім деякі компанії отримують відповідну позначку помилково

Про це повідомили експерти Опендатабот.

«За законом, таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи — відповідно, НБУ можуть штрафувати чи позбавляти такі компанії ліцензій згідно з законом. Проте наразі якість ведення головного Реєстру країни під питанням, адже деякі бізнеси опинились в переліку помилково», — йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадали, що у вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» — його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються НБУ. Розкривати структуру власності — тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес — мають небанківські компанії у підпорядкуванні Нацбанку, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди.

Сьогодні у компанії, щоб отримати ліцензію для роботи від Нацбанку, має бути прозора структура власності. Наприклад, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:

немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;

циклічна власність – коли одна компаніяпідприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);

використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;

у компанії з’явився лідер без відомазгоди регулятора (НБУ);

наявність номінальних власників – власники є лише “на папері”.

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Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то регулятор може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ. Наприклад, саме так НБУ забрав ліцензію у «Просто страхування» у 2023 році.

Зазначимо, що Опендатабот додає відповідне позначення ризик фактору для компаній, які мають ознаки непрозорості.

«Проте не всі компанії, які отримали таку відмітку в ЄДР, є фінансовими або їх діяльність регулюється НБУ. Так, у переліку з’явились ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес — тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись Нацбанку та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими. Це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій», — пояснюють експерти.

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