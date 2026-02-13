close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

13.02.2026 17:10
Микола Деркач

Нацбанк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку «Йван» із Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 лютого 2026 року.

Кредитна спілка мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Йван» станом на 1 лютого 2026 року становив 6 140,93 тис. грн (0,49% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 5 075,31 тис. грн (0,76% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Також Національний банк України надав ТОВ «Еска Капітал» погодження на зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії.

«На підставі поданої ТОВ «Еска Капітал» заяви та документів до ліцензії на діяльність фінансової компанії включено фінансову послугу – надання коштів та банківських металів у кредит», — йдеться у повідомленні НБУ.

Після зміни обсягу ліцензії ТОВ «Еска Капітал» матиме право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 лютого 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026 13.02.2026

У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026
НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній 12.02.2026

НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній
Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ 11.02.2026

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ
НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу 11.02.2026

НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу
Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ 10.02.2026

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ
НБУ оштрафував сервіс WayForPay 10.02.2026

НБУ оштрафував сервіс WayForPay
Вибір редакції
Всі
Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
Останні новини
Сьогодні  18:20

Як відреагує XRP на подання заявки на ETF від BlackRock

 Сьогодні  17:10

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

 Сьогодні  16:00

Де зберігають гроші найбагатші вкладники України

 Сьогодні  14:50

Standard Chartered знизив прогноз ціни Біткоїна на 2026 рік

 Сьогодні  12:30

Український стартап Farsight Vision залучив €7,2 млн інвестицій

 Сьогодні  11:20

Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно

 Сьогодні  10:10

У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.