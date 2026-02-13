НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

Нацбанк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку «Йван» із Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 лютого 2026 року.

Кредитна спілка мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Йван» станом на 1 лютого 2026 року становив 6 140,93 тис. грн (0,49% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 5 075,31 тис. грн (0,76% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Також Національний банк України надав ТОВ «Еска Капітал» погодження на зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії.

«На підставі поданої ТОВ «Еска Капітал» заяви та документів до ліцензії на діяльність фінансової компанії включено фінансову послугу – надання коштів та банківських металів у кредит», — йдеться у повідомленні НБУ.

Після зміни обсягу ліцензії ТОВ «Еска Капітал» матиме право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 лютого 2026 року.

