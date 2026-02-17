close-btn
НБУ відкликав ліцензії двом небанкам

17.02.2026 11:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

Фото: bank.gov.ua

ТОВ «Перфект Фінанс» (ЄДРПОУ 43160541) та ТОВ «ФК «Крам’є» (ЄДРПОУ 44094234) відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «Перфект Фінанс» та ТОВ «ФК «Крам’є» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що у НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026. У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася — до 7,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2026 року.

Раніше ми писали, що НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній. Нацбанк України пропонує внести зміни до порядку виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах.

Крім того, банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти. Банки в межах спільного меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації забезпечили фінансування проєктів бізнесу та населення в 21 області України.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
