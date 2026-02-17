НБУ відкликав ліцензії двом небанкам

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

ТОВ «Перфект Фінанс» (ЄДРПОУ 43160541) та ТОВ «ФК «Крам’є» (ЄДРПОУ 44094234) відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «Перфект Фінанс» та ТОВ «ФК «Крам’є» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 лютого 2026 року.

Джерело: НБУ.