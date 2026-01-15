close-btn
НБУ відкликав ліцензію у кредитної спілки

15.01.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію Кредитній Спілці Профспілок МВС України (ЄДРПОУ 25401013) та виключив її з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

НБУ відкликав ліцензію у кредитної спілки

Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2026 року.

Установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів Кредитної Спілки Профспілок МВС України станом на 01.12.2025 становив 917,66 тис. грн (0,07% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 423,13 тис. грн (0,06% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Цікаве по темі: Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ

Кредитна спілка, яка має виключно ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки, до якої не включено право на надання фінансових платіжних послуг, та не має зобов’язань за договорами про залучення вкладів / депозитів членів кредитної спілки, під час дії воєнного стану має право звернутися до Національного банку України із заявою про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

Особливий порядок відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ передбачений у пунктах 203–209 постанови Правління Національного банку України від 06.03.2022 № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» (зі змінами).

Джерело: НБУ.

