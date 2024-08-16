close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн впаде до $30 000 — думка провідного трейдера

16.08.2024 14:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

За минулу добу Біткоїн опустився нижче $58 000, зазнавши аномальної волатильності

Біткоїн впаде до $30 000 — думка провідного трейдера

Фото: pexels.com

Ціна Біткоїна, провідної криптовалюти, нещодавно зазнала аномальної волатильності, впавши до внутрішньоденного мінімуму в $57 002. За даними CoinGlass, лише за останні 24 години було ліквідовано криптовалюти на суму понад $120 млн.

Біткоїн-трейдер @Alejandro_XBT, який може похвалитися більш ніж 120 000 підписників на платформі X, прогнозує, що ціна Біткоїна може потенційно протестувати рівень у $30 000.

Він провів паралелі між нинішньою ціновою поведінкою Біткоїна та 2022 роком. Однак варто зазначити, що  тоді крах FTX став головним ведмежим каталізатором, адже вся індустрія опинилася на волосині. Ймовірно, знадобиться ще одна значна подія «чорного лебедя», аби Біткоїн впав настільки низько.

Нещодавно ціна Біткоїна впала до рівня $49 000 через падіння світових фондових ринків. Однак йому вдалося відновитися за відносно короткий проміжок часу в тандемі з акціями. З усім тим, Біткоїн не зміг закріпитися вище рівня $60 000, і знову опинився під сильним тиском продажів.

Слід зазначити, що банківський гігант JPMorgan слушно застеріг трейдерів від надмірного захоплення нещодавнім стрибком цін, попередивши, що не існує очевидних «бичачих» каталізаторів, які могли б підтримати цей імпульс.

Однак наступного місяця очікується, що Федеральна резервна система США нарешті знизить ставку, що додасть ринку оптимізму.

Як ми писали раніше, Артур Хейс, американський підприємець і співзасновник BitMEX, прогнозує, що головна криптовалюта все ще може зрости до $100 000 протягом цього циклу.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував 16.08.2024

Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував
Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів 16.08.2024

Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів
Чи відбудеться ще один крах крипторинку на кшталт «чорного понеділка» 16.08.2024

Чи відбудеться ще один крах крипторинку на кшталт «чорного понеділка»
Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості 16.08.2024

Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості
Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі 15.08.2024

Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі
Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko 15.08.2024

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko
Вибір редакції
Всі
Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло
ТОП статей 16.08.2024

Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло

 Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
ТОП статей 16.08.2024

Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
Останні новини
Сьогодні  19:30

Укрзалізниця з вересня продаватиме квитки по-новому

 Сьогодні  19:00

Кабмін затвердив створення системи е-Консул

 Сьогодні  18:30

Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму

 Сьогодні  18:00

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені

 Сьогодні  17:40

Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував

 Сьогодні  17:00

SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia

 Сьогодні  16:20

Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

 Всі новини
credit link image