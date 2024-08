Біткоїн впаде до $30 000 — думка провідного трейдера

За минулу добу Біткоїн опустився нижче $58 000, зазнавши аномальної волатильності

Ціна Біткоїна, провідної криптовалюти, нещодавно зазнала аномальної волатильності, впавши до внутрішньоденного мінімуму в $57 002. За даними CoinGlass, лише за останні 24 години було ліквідовано криптовалюти на суму понад $120 млн.

Біткоїн-трейдер @Alejandro_XBT, який може похвалитися більш ніж 120 000 підписників на платформі X, прогнозує, що ціна Біткоїна може потенційно протестувати рівень у $30 000.

Він провів паралелі між нинішньою ціновою поведінкою Біткоїна та 2022 роком. Однак варто зазначити, що тоді крах FTX став головним ведмежим каталізатором, адже вся індустрія опинилася на волосині. Ймовірно, знадобиться ще одна значна подія «чорного лебедя», аби Біткоїн впав настільки низько.

I don’t see why we don’t test 30k-32k$BTC pic.twitter.com/sS2NbGRB6L

— Alejandro₿TC (@Alejandro_XBT) August 15, 2024