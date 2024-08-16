Біткоїн впаде до $30 000 — думка провідного трейдера

За минулу добу Біткоїн опустився нижче $58 000, зазнавши аномальної волатильності

Ціна Біткоїна, провідної криптовалюти, нещодавно зазнала аномальної волатильності, впавши до внутрішньоденного мінімуму в $57 002. За даними CoinGlass, лише за останні 24 години було ліквідовано криптовалюти на суму понад $120 млн.

Біткоїн-трейдер @Alejandro_XBT, який може похвалитися більш ніж 120 000 підписників на платформі X, прогнозує, що ціна Біткоїна може потенційно протестувати рівень у $30 000.

Він провів паралелі між нинішньою ціновою поведінкою Біткоїна та 2022 роком. Однак варто зазначити, що тоді крах FTX став головним ведмежим каталізатором, адже вся індустрія опинилася на волосині. Ймовірно, знадобиться ще одна значна подія «чорного лебедя», аби Біткоїн впав настільки низько.

Нещодавно ціна Біткоїна впала до рівня $49 000 через падіння світових фондових ринків. Однак йому вдалося відновитися за відносно короткий проміжок часу в тандемі з акціями. З усім тим, Біткоїн не зміг закріпитися вище рівня $60 000, і знову опинився під сильним тиском продажів.

Слід зазначити, що банківський гігант JPMorgan слушно застеріг трейдерів від надмірного захоплення нещодавнім стрибком цін, попередивши, що не існує очевидних «бичачих» каталізаторів, які могли б підтримати цей імпульс.

Однак наступного місяця очікується, що Федеральна резервна система США нарешті знизить ставку, що додасть ринку оптимізму.

Як ми писали раніше, Артур Хейс, американський підприємець і співзасновник BitMEX, прогнозує, що головна криптовалюта все ще може зрости до $100 000 протягом цього циклу.

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За матеріалами U.Today