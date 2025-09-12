Dogecoin може зрости до $0,50 — аналітик

Поки мемкоїн Dogecoin (DOGE) утримує підтримку на рівні $0,20, аналітик зауважив, що токен формує ідеальну траєкторію для зростання до $0,50

За словами Алі Мартінеса, ключовим рівнем для інвесторів є $0,29. Впевнений прорив вище цього опору може відкрити шлях для тривалого ралі.

Згідно з аналізом графіка, протягом більшої частини серпня та початку вересня DOGE торгувався у вузькому діапазоні $0,21–$0,27. Варто відзначити, що токен неодноразово тестував зону опору $0,27–$0,29, яка в останні місяці виявилася важкою для подолання. Якщо DOGE вдасться прорвати цю межу, прогноз Мартінеса передбачає потужний імпульс, здатний подвоїти ціну з наступним значним опором лише біля $0,50.

Водночас зона підтримки для токена зосереджена навколо $0,21 та $0,17, які раніше витримували відкат. Така структура свідчить про відносно міцну основу, хоча втрата підтримки може відкрити шлях до нижчих рівнів.

Фундаментальні чинники, що зміцнюють Dogecoin

Технічна картина збігається з покращенням фундаментальних факторів, які можуть підживити зростання ціни. 11 вересня 2025 року у США стартував перший Dogecoin ETF — фонд Rex-Osprey DOJE, створений за суворішими нормами Інвестиційного закону 1940 року. Експерти вважають цю подію початком нової епохи ETF на мемкоїни, що розширить інституційний доступ до DOGE.

Крім того, компанія CleanCore Solutions створила «офіційний» резерв Dogecoin, залучивши $175 млн для придбання DOGE як основного резервного активу. Одночасно Grayscale запустила окремий Dogecoin Trust для акредитованих інвесторів.

Разом ці кроки означають зміну підходу інституцій до Dogecoin, що може посилити ліквідність та скоротити обсяг монет в обігу.

На момент написання DOGE торгувався по $0,26, що на 4,24% вище за добу. За тиждень токен виріс майже на 20%.

З огляду на відновлення бичачого імпульсу, ключовим рівнем для спостереження залишається підтримка на $0,20: її втрата може спричинити нову хвилю зниження.

