Trust Wallet запустив торгівлю безстроковими фʼючерсами з кредитним плечем до 100×

Криптогаманець Trust Wallet представив нову функцію — торгівлю безстроковими фʼючерсами (perpetual futures — perps), яка тепер доступна безпосередньо у застосунку. Це одна з найпопулярніших форм трейдингу у криптоіндустрії, що дозволяє відкривати довгі або короткі позиції без обмежень у часі

Фʼючерси працюють через інтеграцію з децентралізованою біржею Aster, а в майбутньому — і з токеном TWT, який використовується в екосистемі Trust Wallet.

У компанії описують нову функцію як «чисту свободу трейдингу без передачі ключів», адже користувачі зберігають повний контроль над своїми коштами — усі угоди відбуваються безпосередньо на блокчейні.

Trust Wallet пропонує:

понад 100 торговельних ринків;

до 100× кредитного плеча;

повну самокастодію активів;

ончейн-виконання ордерів.

Як зазначають розробники, трейдер може утримувати позицію скільки завгодно або закрити її будь-коли — саме тому ці контракти називаються безстроковими.

Читайте також: Роберт Кійосакі попередив про FOMO і закликав купувати Біткоїн

Раніше безстрокові фʼючерси були доступні переважно на централізованих біржах.

На старті система підтримує BNB Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB) та Solana (SOL), але в планах — розширення на інші мережі.

Високі ризики — висока відповідальність

Варто зауважити, що торгівля безстроковими фʼючерсами передбачає використання кредитного плеча та несе високі ризики. «Безстрокові фʼючерси можуть бути не для всіх. Завжди досліджуйте ринок самостійно», — наголошують розробники.

Сервіс наразі недоступний для користувачів із США, Великої Британії та низки інших країн.

Introducing Perps in Trust Wallet ⚡️ 100+ markets. Up to 100x leverage. Pure trading freedom, without giving up your keys. Powered by @Aster_DEX (and soon TWT). Update your app → Swap → Perps: https://t.co/X1blZUuJ30 https://t.co/AlZ3EUrsBX pic.twitter.com/fTxZFHY0jk — Trust Wallet (@TrustWallet) October 23, 2025

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крипторинок ще не ввійшов у ведмежу фазу— експерти VanEck

Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered

Скільки біткоїнів у BlackRock

Допоміжні матеріали : trustwallet.com, incrypted.com.