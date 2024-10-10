Віталіка Бутеріна пропонують нагородити Нобелівською премією

Двоє відомих економістів, Тайлер Коуен і Алекс Табаррок, запропонували присудити творцеві Ethereum Нобелівську премію з економіки за 2024 рік

З масовим поширенням криптовалют здається, що Нобелівська премія — це єдине, чого не вистачає для остаточного встановлення легітимності індустрії. Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, цілком може опинитися в списку претендентів на Нобелівську премію з економіки.

Але чому саме цього молодого вундеркінда обрали серед традиційних економістів? Аргументи на його користь ґрунтуються на значному технологічному внеску в криптоіндустрію, що було підкреслено під час нещодавньої дискусії між Тайлером Коуеном і Алексом Табарроком.

У своєму подкасті«Маргінальна революція», що вийшов 8 жовтня, Коуен, захищаючи дещо незвичний вибір, вказав на роботу Бутеріна в галузі монетарної економіки.

«Віталік побудував платформу, створив валюту, можна сказати, спростував теорему Мізеса про регресію в процесі, вочевидь, наслідуючи Сатоші (Накамото), але, боже мій, що потрібно ще зробити, щоб отримати Нобелівську премію?» — зазначив він.

Табаррок підтримав цю думку, додавши, що Бутерін досі бере активну участь у розробці Ethereum, починаючи з proof-of-work і закінчуючи proof-of-stake. Він порівняв цей технологічний подвиг зі зміною автомобільних шин під час руху машини:

“Бутерін зробив значний внесок у технічний прогрес, зокрема, з переходом Ethereum на механізм консенсусу Proof-of-Stake у 2022 році завдяки The Merge — ініціативі, яка не залишає місця егоїстам. Цей перехід знизив енергоспоживання мережі на 99%, при цьому зберігши механізм добре змащеним. Справжній подвиг, якщо врахувати, що це було схоже на заміну коліс автомобіля посеред перегонів.”

У світі, де криптовалюта залишається загадкою для деяких традиційних економістів, Бутерін доводить, що ця технологія — набагато більше, ніж просто віяння часу. Професори Тайлер Коуен і Алекс Табарро, обговорюючи потенційних нобелівських лауреатів, підкреслили, що Біткоїн і Ethereum, якби їх можна було собі уявити заздалегідь, здавалися б неможливими.

Але факти залишаються фактами: ці системи дійсно працюють, і криптовалюта продовжує утверджуватися в глобальному економічному ландшафті.

Економісти також обговорили характер Бутеріна в криптовалютній спільноті та поза нею, посилаючись на його інтелект і доброзичливу особистість як на причини, чому він є представником цього простору. Коен відзначив і філантропічні починання Віталіка.

Цього тижня, наприклад, Бутерін продав 1,8 млн токенів MOO DENG (MOODENG) і переказав усі отримані кошти в благодійну організацію.

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За матеріалами cointribune.com