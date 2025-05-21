У Дії зʼявилася нова військова облігація

У застосунку Дія зʼявилася нова військова облігація — Генічеськ

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

«Запустили військову облігацію Генічеськ у Дії, щоб ви могли ще більше допомоги спрямувати державі, а потім отримати прибуток», — пишуть у Дії.

Дата виплати — 19.08.2026, відсоткова ставка — 16,75%

«Тобто купуєте сьогодні 10 облігацій Генічеськ за 10 425 грн, а вже за рік отримуєте — 12 449 грн. Протягом року ваші гроші працюють на перемогу», — додали в Дії.

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Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

отримання пільг на комунальні послуги;

оформлення страхових та соціальних виплат;

припинення права власності на знищене житло;

долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;

надання в суд.

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