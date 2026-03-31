Фінтех-гігант Nium запускає платформу для випуску стейблкоїн-карток

31.03.2026 18:10
Микола Деркач

Провайдер інфраструктури B2B-платежів для транскордонних операцій Nium оголосив про запуск платформи для випуску стейблкоїн-карток

Фото: chatgpt.com

Платформа дає змогу компаніям випускати платіжні картки одночасно в мережах Visa та Mastercard через єдину API-інтеграцію.

За словами компанії, це означає, що баланси у стейблкоїнах можна буде перетворити на реальну купівельну спроможність — із безшовною конвертацією криптовалюти у фіат миттєво у точці продажу в сотнях мільйонів торгових точок по всьому світу.

У Nium також обіцяють реалізацію цього рішення за лічені дні, що дозволяє компаніям заощадити місяці на створенні власної інфраструктури.

Платформа бере на себе складність процесів конвертації, обмеження транскордонних розрахунків і дотримання вимог платіжних мереж у межах єдиної керованої системи.

Читайте також: Revolut повідомив про рекордні прибутки

Генеральний директор Nium Праджит Нану зазначив:

«Стейблкоїни вже довели, що можуть переміщувати кошти. Тепер ми доводимо, що вони здатні забезпечувати комерцію на рівні великих компаній. Кожен бізнес, з яким ми спілкуємося і який зберігає кошти у стейблкоїнах, хоче одного: простого та відповідного вимогам способу використовувати ці баланси без необхідності самостійно будувати інфраструктуру. Сьогодні Nium надає саме таке рішення — одразу в обох основних платіжних мережах, на всіх ключових ринках і через одну інтеграцію».

Нагадаємо, що Nium — це сінгапурська фінтех-компанія, яка спеціалізується на інфраструктурі для міжнародних платежів і фінансових сервісів для бізнесу. Вона надає B2B-рішення для транскордонних переказів, випуску карток і вбудованих фінансів, працюючи з банками, фінтехами та корпораціями по всьому світу. Компанія має глобальну платіжну мережу та ліцензії у десятках країн, що дозволяє їй забезпечувати швидкі та масштабовані фінансові операції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту

У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків

Mastercard запустила систему блокчейн-платежів за участі Binance, PayPal та Ripple

За матеріалами finextra.com.

Новини по темі
Revolut повідомив про рекордні прибутки 24.03.2026

Revolut повідомив про рекордні прибутки
Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay 23.03.2026

Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay
Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати 20.03.2026

Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати
Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту 18.03.2026

Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту
Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком 13.03.2026

Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком
У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків 11.03.2026

У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  20:10

Квантові комп’ютери можуть зламати Біткоїн раніше, ніж очікувалося — Google

 Сьогодні  19:30

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у квітні

 Сьогодні  18:50

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися

 Сьогодні  18:10

Фінтех-гігант Nium запускає платформу для випуску стейблкоїн-карток

 Сьогодні  17:30

Swift запустить блокчейн-реєстр для міжнародних платежів

 Сьогодні  16:50

3 акції, на які варто звернути увагу у квітні

 Сьогодні  16:10

Війна в Ірані може призвести до економічної катастрофи — експерт

 Всі новини
