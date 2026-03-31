Фінтех-гігант Nium запускає платформу для випуску стейблкоїн-карток

Провайдер інфраструктури B2B-платежів для транскордонних операцій Nium оголосив про запуск платформи для випуску стейблкоїн-карток

Платформа дає змогу компаніям випускати платіжні картки одночасно в мережах Visa та Mastercard через єдину API-інтеграцію.

За словами компанії, це означає, що баланси у стейблкоїнах можна буде перетворити на реальну купівельну спроможність — із безшовною конвертацією криптовалюти у фіат миттєво у точці продажу в сотнях мільйонів торгових точок по всьому світу.

У Nium також обіцяють реалізацію цього рішення за лічені дні, що дозволяє компаніям заощадити місяці на створенні власної інфраструктури.

Платформа бере на себе складність процесів конвертації, обмеження транскордонних розрахунків і дотримання вимог платіжних мереж у межах єдиної керованої системи.

Генеральний директор Nium Праджит Нану зазначив:

«Стейблкоїни вже довели, що можуть переміщувати кошти. Тепер ми доводимо, що вони здатні забезпечувати комерцію на рівні великих компаній. Кожен бізнес, з яким ми спілкуємося і який зберігає кошти у стейблкоїнах, хоче одного: простого та відповідного вимогам способу використовувати ці баланси без необхідності самостійно будувати інфраструктуру. Сьогодні Nium надає саме таке рішення — одразу в обох основних платіжних мережах, на всіх ключових ринках і через одну інтеграцію».

Нагадаємо, що Nium — це сінгапурська фінтех-компанія, яка спеціалізується на інфраструктурі для міжнародних платежів і фінансових сервісів для бізнесу. Вона надає B2B-рішення для транскордонних переказів, випуску карток і вбудованих фінансів, працюючи з банками, фінтехами та корпораціями по всьому світу. Компанія має глобальну платіжну мережу та ліцензії у десятках країн, що дозволяє їй забезпечувати швидкі та масштабовані фінансові операції.

За матеріалами finextra.com.