НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

30.01.2026 18:40
Ольга Деркач

Комісія й надалі зосереджується на захисті інвесторів: під час чергового засідання було переглянуто та оновлено перелік інвестиційних проєктів, що можуть становити ризик

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти:

  • «BRAVIA TRADE»;
  • «IronMarkets».

Оновлений список містить вже 460 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:  відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Цікаве по темі: НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: [email protected].

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР заявила, що готує фінансовий ринок до суттєвих змін, а найближчим ключовим кроком має стати запуск особових інвестиційних рахунків. Запуск особових інвестиційних рахунків має сформувати «сучасну фінансову архітектуру», яка потребує «свіжої експертизи та нових ідей». У зв’язку з цим Комісія переходить до «наступних кроків трансформації» та впроваджує зміни в керівному складі як продовження реформи регулятора і посилення інституції на всіх рівнях.

Раніше ми писали, що НКЦПФР офіційно заявила, що не виконуватиме функції регулятора ринку віртуальних активів. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

