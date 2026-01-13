Індикатор рецесії Баффетта досяг історичного максимуму

Один із найпильніше відстежуваних показників оцінки ринку, якому давно віддає перевагу мільярдер-інвестор Воррен Баффетт, на початку 2026 року подає найсильніший за весь час сигнал тривоги

Цей індикатор, широко відомий як індикатор Баффетта, порівнює сукупну ринкову вартість публічно торгованих акцій США з валовим внутрішнім продуктом країни. Його ідея — показати, чи зростає фондовий ринок у темпі економічного виробництва, чи суттєво випереджає його.

Коли співвідношення піднімається значно вище за історичну норму, це означає, що інвестори платять дедалі вищу ціну за кожен долар економічної активності. У такій ситуації зростає ризик різких корекцій або рецесії.

За останніми даними, індикатор Баффетта підскочив приблизно до 224% — це найвищий рівень за всю історію спостережень. Тобто загальна вартість американських акцій нині більш ніж удвічі перевищує розмір економіки США. Така крайня розбіжність історично передувала періодам значної напруги на ринках.

Варто зазначити, що протягом більшої частини 1970-х і 1980-х років цей показник тримався суттєво нижче за історичний середній рівень, а наприкінці 1990-х різко пішов угору на тлі технологічного буму. Пік припав приблизно на 2000 рік — якраз напередодні краху доткомів, після чого співвідношення стрімко знизилося разом із корекцією ринків. Схожий, хоча й дещо нижчий, сплеск був у 2007 році перед глобальною фінансовою кризою — і його також змінила різка просадка.

З 2010 року індикатор стабільно рухався вгору, відображаючи роки надм’якої монетарної політики, зростання корпоративних оцінок і сильний апетит інвесторів до ризикових активів.

Однак останній ривок угору вирізняється стрімкістю та масштабом. Співвідношення піднялося далеко вище за попередні піки, зокрема ті, що були перед спадами 2000 і 2008 років, — це може свідчити, що оцінки увійшли на територію, де історичних орієнтирів майже немає.

Сигнали уповільнення економічного зростання

Особливо тривожним нинішній сигнал робить те, що зростання відбулося попри ознаки уповільнення в окремих сегментах реальної економіки. Коли ринкова капіталізація довго зростає швидше за ВВП, це означає, що очікування, закладені в ціни акцій, можуть бути надто оптимістичними.

Історично повернення до економічної реальності частіше відбувалося через падіння цін активів, а не через різке прискорення економічного зростання.

Попередження з’являється на тлі того, що багато економістів застерігають: ризик спаду в економіці зростає. Деякі аналітики, зокрема Генрік Зеберг, говорять про підвищену вразливість до тривалої ринкової корекції, посилаючись на уповільнення таких індикаторів, як тенденції на ринку праці та ослаблення динаміки в окремих частинах економіки.

Джерело: Finbold.