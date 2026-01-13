close-btn
PaySpaceMagazine

Кійосакі розповів чи вже запізно купувати срібло

13.01.2026 10:10
Ольга Деркач

Досягнувши нового історичного максимуму на рівні $84, срібло може невдовзі стати надто дорогим навіть для одного з найдавніших і найвідданіших бичачих прихильників цього металу — Роберта Кійосакі

Кійосакі розповів чи вже запізно купувати срібло

Фото: freepik.com, pngwing.com

Хоча відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» вважає, що дорогоцінний метал варто купувати по $80, він натякнув, що невдовзі срібло може стати менш привабливим.

Прогноз Роберта Кійосакі щодо ціни срібла

Зокрема, Кійосакі назвав $100 рівнем, на якому його підписникам варто нарешті припинити купувати срібло. Водночас він не радив продавати одразу після встановлення нового максимуму — лише закликав до обережності, зазначивши, що тоді настане час «почекати й подивитися».

Якщо подивитися на динаміку срібла за останні роки, логіка Кійосакі виглядає цілком зрозумілою. Дорогоцінний метал зріс на вражаючі 239% за останні 5 років і ще на 183% за попередні 12 місяців, перетворившись на один із найобговорюваніших активів 2026 року.

Водночас срібло відоме й тим, що у 2011 році піднімалося до $48, після чого швидко відкотилося приблизно до $15. Щоб повернутися до того рекорду активу знадобилося 14 років.

За таких обставин цілком логічно, що Кійосакі очікує зростання до $100, але водночас не впевнений, чи можливе подальше ралі вище цього рівня.

Цікаве по темі: Скільки Кійосакі втратив грошей, продавши срібло заради Біткоїна

Провідний стратег із сировинних ринків назвав цільову ціну срібла на 2026 рік

Цікаво, що інший відомий експерт — старший стратег Bloomberg із сировинних ринків Майк Макглоун — із початку 2026 року озвучує схожу оцінку.

За його останніми матеріалами, Макглоун очікує, що широке ралі золота, срібла та Біткоїна (BTC) може тривати ще певний час, однак він також припускає, що ці активи завершать 2026 рік нижче рівнів, з яких починали.

Зокрема, експерт назвав імовірним сценарієм стрибок срібла до $100 із подальшим відкатом до $50 протягом цього року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі назвав дату, коли срібло може досягти $200

Срібло vs Біткоїн: який актив показав себе краще у 2025

Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 в срібло на початку 2025

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Індикатор рецесії Баффетта досяг історичного максимуму 13.01.2026

Індикатор рецесії Баффетта досяг історичного максимуму
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в акції Марджорі Тейлор Ґрін 12.01.2026

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в акції Марджорі Тейлор Ґрін
2 акції, які можуть досягти капіталізації $1 трлн у 2026 році 12.01.2026

2 акції, які можуть досягти капіталізації $1 трлн у 2026 році
Аналітик прогнозує «масштабну фінансову депресію» у 2026 році 09.01.2026

Аналітик прогнозує «масштабну фінансову депресію» у 2026 році
Binance запустила безстрокові контракти на золото і срібло 08.01.2026

Binance запустила безстрокові контракти на золото і срібло
Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено 07.01.2026

Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  12:30

Індикатор рецесії Баффетта досяг історичного максимуму

 Сьогодні  11:20

Anthropic випустить медичну версію чат-бота Claude

 Сьогодні  10:10

Кійосакі розповів чи вже запізно купувати срібло

 12.01.2026  19:50

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в акції Марджорі Тейлор Ґрін

 12.01.2026  18:40

В Україні офіційно обмежили доступ до Polymarket

 12.01.2026  17:40

Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству

 12.01.2026  16:40

Нова пошта закрила дев’ять відділень у Польщі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.