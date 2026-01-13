Кійосакі розповів чи вже запізно купувати срібло

Досягнувши нового історичного максимуму на рівні $84, срібло може невдовзі стати надто дорогим навіть для одного з найдавніших і найвідданіших бичачих прихильників цього металу — Роберта Кійосакі

Хоча відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» вважає, що дорогоцінний метал варто купувати по $80, він натякнув, що невдовзі срібло може стати менш привабливим.

Прогноз Роберта Кійосакі щодо ціни срібла

Зокрема, Кійосакі назвав $100 рівнем, на якому його підписникам варто нарешті припинити купувати срібло. Водночас він не радив продавати одразу після встановлення нового максимуму — лише закликав до обережності, зазначивши, що тоді настане час «почекати й подивитися».

Якщо подивитися на динаміку срібла за останні роки, логіка Кійосакі виглядає цілком зрозумілою. Дорогоцінний метал зріс на вражаючі 239% за останні 5 років і ще на 183% за попередні 12 місяців, перетворившись на один із найобговорюваніших активів 2026 року.

Водночас срібло відоме й тим, що у 2011 році піднімалося до $48, після чого швидко відкотилося приблизно до $15. Щоб повернутися до того рекорду активу знадобилося 14 років.

За таких обставин цілком логічно, що Кійосакі очікує зростання до $100, але водночас не впевнений, чи можливе подальше ралі вище цього рівня.

Цікаве по темі: Скільки Кійосакі втратив грошей, продавши срібло заради Біткоїна

Провідний стратег із сировинних ринків назвав цільову ціну срібла на 2026 рік

Цікаво, що інший відомий експерт — старший стратег Bloomberg із сировинних ринків Майк Макглоун — із початку 2026 року озвучує схожу оцінку.

За його останніми матеріалами, Макглоун очікує, що широке ралі золота, срібла та Біткоїна (BTC) може тривати ще певний час, однак він також припускає, що ці активи завершать 2026 рік нижче рівнів, з яких починали.

Зокрема, експерт назвав імовірним сценарієм стрибок срібла до $100 із подальшим відкатом до $50 протягом цього року.

Джерело: Finbold.