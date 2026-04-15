Ліриди повертаються: коли дивитися весняний зорепад і чого очікувати

15.04.2026 15:10
Микола Деркач

Уже найближчими днями на небі можна буде побачити один із найстаріших відомих метеорних потоків — Ліриди. Це щорічне астрономічне явище, яке активізується в середині квітня і приваблює як астрономів, так і звичайних спостерігачів

Коли буде пік Ліридів

У 2026 році пік метеорного потоку припадає на ніч із 21 на 22 квітня. Найкращий час для спостереження — перед світанком, приблизно о 4:00–5:00 ранку.

Після заходу сонця 22 квітня також можна буде побачити метеори, особливо в Європі. Загалом активність Ліридів зберігається кілька днів до й після піку, тому додатковий шанс випаде і в ніч на 23 квітня.

Скільки метеорів можна побачити

За ідеальних умов — темне небо без міського освітлення — Ліриди дають близько 15–20 метеорів на годину.

Втім, у містах через світлове забруднення кількість видимих «падаючих зірок» буде значно меншою. Саме тому найкраще спостерігати їх за містом або хоча б подалі від яскравого освітлення.

Де шукати на небі

Радіант потоку розташований у сузір’ї Ліри, поруч із яскравою зорею Вега. У другій половині ночі він піднімається вище над горизонтом на північному сході — саме в цей час шанси побачити метеори максимальні.

Чим особливі Ліриди

Ліриди — один із найдавніших зафіксованих метеорних потоків. Спостереження за ними ведуться вже понад 2 500 років.

Вони утворюються з пилу комети C/1861 G1 Тетчер. Земля щороку проходить через цей шлейф частинок, які згорають в атмосфері зі швидкістю близько 48 км/с.

Хоча більшість метеорів відносно слабкі, Ліриди відомі тим, що іноді дають яскраві боліди — короткі, але дуже інтенсивні спалахи на небі.

Умови спостереження у 2026 році

Цього року умови будуть сприятливими: молодик 17 квітня означає мінімальний вплив місячного світла під час пікових ночей.

Це підвищує шанси побачити навіть слабкі метеори — за умови ясного неба.

Як дивитися метеорний потік

Для спостереження не потрібні телескопи чи біноклі — достатньо темного неба та терпіння.

Очам потрібно 15–20 хвилин, щоб адаптуватися до темряви, після чого ймовірність побачити метеор значно зростає.

Навіть у місті можна щось помітити — але найяскравіші моменти, як показує досвід спостерігачів, часто трапляються тоді, коли просто дивишся в небо в потрібний момент.

Допоміжні матеріали: space.com.

