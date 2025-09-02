close-btn
Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

02.09.2025 17:30
Микола Деркач

Сьогодні, 2 вересня 2025 року, Україна відзначає 29-й день народження гривні. Саме цього дня у 1996 році стартувала грошова реформа, яка тривала два тижні та змінила життя всієї країни. Ми зібрали цікаві факти про головний грошовий символ незалежної України

Фото: unsplash.com, freepik.com

Народження гривні

Назва «гривня» походить від слова «гривна», що в давнину означало намисто або браслет, який використовували як прикрасу або знак влади. Вона також була одиницею ваги для срібла у Київській Русі.

Вперше гривню як національну валюту було запроваджено в 1918 році, під час існування Української Народної Республіки. Однак, сучасна гривня була введена в обіг 2 вересня 1996 року, замінивши український карбованець.

Перші банкноти було надруковано у Канаді та Великій Британії, адже в Україні тоді ще не було потужностей для їх виготовлення. Сьогодні ж гривня повністю виробляється в Україні на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Символ стабільності

Графічний знак гривні було офіційно затверджено у 2004 році. Він поєднує кириличну літеру «г» та дві горизонтальні лінії, що символізують стабільність і розвиток української економіки.

Стійкість і сучасність

З 2016 року папір для банкнот виготовляється з додаванням льону українського походження, що підвищує зносостійкість. А з 2014 року НБУ розпочав випуск четвертого покоління гривні з удосконаленими елементами захисту та сучасним дизайном.

Читайте також: Історія гривні: як змінювався зовнішній вигляд національної валюти

Важливі факти:

  • Єдиною жінкою на українських банкнотах залишається письменниця Леся Українка, портрет якої зображено на купюрі номіналом 200 грн.
  • Найбільш поширена банкнота сьогодні — 500 грн, а серед монет — номінал 1 грн.
  • З 2018 року поступово замінюють банкноти дрібних номіналів (1–10 грн) на монети, які служать значно довше.

Вартість у часи незалежності

У перші роки після реформи курс гривні становив 1,8 грн за долар. Цей рівень тримався майже два роки, поки світова фінансова криза 1998-го не змінила ситуацію. З того часу національна валюта переживала різні випробування, але залишалася невід’ємною частиною економічної історії України.

Допоміжні матеріали: bank.gov.ua, wikipedia.org.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
