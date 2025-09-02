Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

Сьогодні, 2 вересня 2025 року, Україна відзначає 29-й день народження гривні. Саме цього дня у 1996 році стартувала грошова реформа, яка тривала два тижні та змінила життя всієї країни. Ми зібрали цікаві факти про головний грошовий символ незалежної України

Народження гривні

Назва «гривня» походить від слова «гривна», що в давнину означало намисто або браслет, який використовували як прикрасу або знак влади. Вона також була одиницею ваги для срібла у Київській Русі.

Вперше гривню як національну валюту було запроваджено в 1918 році, під час існування Української Народної Республіки. Однак, сучасна гривня була введена в обіг 2 вересня 1996 року, замінивши український карбованець.

Перші банкноти було надруковано у Канаді та Великій Британії, адже в Україні тоді ще не було потужностей для їх виготовлення. Сьогодні ж гривня повністю виробляється в Україні на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Символ стабільності

Графічний знак гривні було офіційно затверджено у 2004 році. Він поєднує кириличну літеру «г» та дві горизонтальні лінії, що символізують стабільність і розвиток української економіки.

Стійкість і сучасність

З 2016 року папір для банкнот виготовляється з додаванням льону українського походження, що підвищує зносостійкість. А з 2014 року НБУ розпочав випуск четвертого покоління гривні з удосконаленими елементами захисту та сучасним дизайном.

Читайте також: Історія гривні: як змінювався зовнішній вигляд національної валюти

Важливі факти:

Єдиною жінкою на українських банкнотах залишається письменниця Леся Українка, портрет якої зображено на купюрі номіналом 200 грн.

Найбільш поширена банкнота сьогодні — 500 грн, а серед монет — номінал 1 грн.

З 2018 року поступово замінюють банкноти дрібних номіналів (1–10 грн) на монети, які служать значно довше.

Вартість у часи незалежності

У перші роки після реформи курс гривні становив 1,8 грн за долар. Цей рівень тримався майже два роки, поки світова фінансова криза 1998-го не змінила ситуацію. З того часу національна валюта переживала різні випробування, але залишалася невід’ємною частиною економічної історії України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вперше за 13 років банки завезли більше євро, ніж доларів

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

Допоміжні матеріали: bank.gov.ua, wikipedia.org.