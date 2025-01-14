Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повноваження для забезпечення можливості повернення заблокованих активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»

Про це йдеться в пресрелізі НКЦПФР.

За ініціативи НКЦПФР у співпраці з Офісом Президента України та іншими відповідальними органами було доопрацьовано та уточнено процес реалізації санкцій, накладених на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

Весь цей час Комісія вела активну роботу над вирішенням ситуації, пов’язаної з діяльністю товариства. Завдяки ретельній підготовці вдалося запровадити тимчасове керівництво у компанії. На посаду тимчасового керівника виконавчого органу було призначено Олександра Бондарчука, який провів комплексний аудит діяльності підприємства.

На даний момент завершено перший етап робіт: сформовано чіткий перелік клієнтів та їхніх активів. Цей крок є важливим для забезпечення прозорості процесу та подальших дій щодо реалізації санкцій.

Наступним етапом у роботі над реалізацією санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» стане перевірка клієнтів товариства на можливі зв’язки із підсанкційними особами та країною-агресором. Цю перевірку буде проведено за участю компетентних органів.

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У найближчий час НКЦПФР завершить підготовку та оприлюднить рішення, яке визначить чіткий порядок дій для тимчасового адміністратора, стейкхолдерів і клієнтів компанії. Реалізація подальших кроків залежатиме від результатів цієї перевірки.

Комісія висловлює сподівання на продовження ефективної співпраці з усіма залученими органами. Мета — забезпечити швидку та прозору реалізацію процесу повернення активів клієнтам компанії.

Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

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