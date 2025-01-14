close-btn
PaySpaceMagazine

Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance

14.01.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повноваження для забезпечення можливості повернення заблокованих активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»

Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance

Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance Фото: unsplash.com

Про це йдеться в пресрелізі НКЦПФР.

За ініціативи НКЦПФР у співпраці з Офісом Президента України та іншими відповідальними органами було доопрацьовано та уточнено процес реалізації санкцій, накладених на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

Весь цей час Комісія вела активну роботу над вирішенням ситуації, пов’язаної з діяльністю товариства. Завдяки ретельній підготовці вдалося запровадити тимчасове керівництво у компанії. На посаду тимчасового керівника виконавчого органу було призначено Олександра Бондарчука, який провів комплексний аудит діяльності підприємства.

На даний момент завершено перший етап робіт: сформовано чіткий перелік клієнтів та їхніх активів. Цей крок є важливим для забезпечення прозорості процесу та подальших дій щодо реалізації санкцій.

Наступним етапом у роботі над реалізацією санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» стане перевірка клієнтів товариства на можливі зв’язки із підсанкційними особами та країною-агресором. Цю перевірку буде проведено за участю компетентних органів.

Цікаве по темі: Клієнти Freedom Finance зможуть долучитися до реструктуризації держборгу

У найближчий час НКЦПФР завершить підготовку та оприлюднить рішення, яке визначить чіткий порядок дій для тимчасового адміністратора, стейкхолдерів і клієнтів компанії. Реалізація подальших кроків залежатиме від результатів цієї перевірки.

Комісія висловлює сподівання на продовження ефективної співпраці з усіма залученими органами. Мета — забезпечити швидку та прозору реалізацію процесу повернення активів клієнтам компанії.

Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

НКЦПФР оновила свою структуру: що змінилось

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика 14.01.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
Пенсіонерам доплатять по 2300 грн: хто отримає гроші 13.01.2025

Пенсіонерам доплатять по 2300 грн: хто отримає гроші
Скільки платежів СЕП здійснила за 2024 та на яку суму 13.01.2025

Скільки платежів СЕП здійснила за 2024 та на яку суму
Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев 13.01.2025

Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев
Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла 12.01.2025

Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла
Скільки доларів та євро українці продали та купили за час війни 11.01.2025

Скільки доларів та євро українці продали та купили за час війни
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
ТОП статей 14.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
ТОП статей 14.01.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:00

Акції Київстару будуть торгуватися на біржі Nasdaq у Нью-Йорку

 Сьогодні  12:00

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

 Сьогодні  11:00

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика

 Сьогодні  10:00

Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance

 13.01.2025  19:30

WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти

 13.01.2025  18:40

Скільки платежів СЕП здійснила за 2024 та на яку суму

 13.01.2025  17:50

2 криптовалюти, які скоро досягнуть $50 млрд ринкової капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber