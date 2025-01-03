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Що зміниться для українців за кордоном у 2025

03.01.2025 13:50
Микола Деркач
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З початку 2025 року більшість країн Європейського Союзу впроваджують нові норми для українських біженців. Серед ключових змін — скорочення виплат у Німеччині, нові типи дозволів на проживання у Чехії, а також посилення вимог до отримання допомоги в інших країнах

Що зміниться для українців за кордоном у 2025

Що зміниться для українців за кордоном у 2025 Фото: freepik.com

Німеччина: нові умови соціальної підтримки

У 2025 році Німеччина переходить на нову платіжну систему для прохачів притулку. Відтепер фінансова допомога надаватиметься через спеціальні платіжні картки, які замінять готівку та ваучери.

Основні цілі реформи:

  • спрощення процесу отримання допомоги;
  • підвищення прозорості витрат;
  • зменшення навантаження на адміністрації.

Щомісячна допомога зараховуватиметься на картку, яка діятиме за принципом дебетової. Виплати у 2025 році становитимуть:

  • 563 євро для самотніх осіб;
  • 506 євро для партнерів у сімейних парах;
  • 471 євро для підлітків (14-17 років);
  • 390 євро для дітей 6-13 років;
  • 357 євро для дітей до 5 років.

Крім того, працездатні біженці, які відмовлятимуться від роботи, втратять 30% допомоги на три місяці. Це торкнеться близько 700 000 українців із 1,1 млн, які перебувають у Німеччині.

Велика Британія: продовження терміну дії віз

З 4 лютого 2025 року українці, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заяву на продовження візи на 18 місяців.

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Польща: нова карта побиту CUKR

У 2025 році українці зі статусом Pesel UKR отримають можливість оформити карту побиту CUKR, що дозволить жити та працювати в Польщі до трьох років. Проте власники картки зможуть залишати країну не більше ніж на шість місяців.

Литва та Латвія: продовження пільг

  • Литва продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті до кінця 2025 року. Тимчасовий захист діятиме до березня 2026 року, що вимагає оновлення посвідок на проживання.
  • Латвія продовжила державну допомогу українцям ще на один рік.

Чехія: довгостроковий дозвіл на проживання

Чехія запроваджує новий тип дозволу на проживання (dlouhodobý pobyt) терміном до 5 років із правом доступу до ринку праці.

Ірландія та Словаччина: зміни в умовах допомоги

  • Ірландія з березня 2025 року припинить надавати безкоштовне житло новоприбулим українцям.
  • У Словаччині скоротять терміни перебування у центрах притулку та змінять правила виплат допомоги.

Норвегія: нові підходи до підтримки

Норвегія впроваджує індивідуальний підхід до розгляду заявок від біженців із західних регіонів України. Ті, хто проживає поза «центрами прийому», втратять право на допомогу.

Австрія: нові обмеження

З січня 2025 року українські біженці в Австрії, які мають автомобілі, можуть втратити право на базову соціальну допомогу. Федеральні землі ухвалюватимуть рішення щодо застосування цих норм на власний розсуд.

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За матеріалами: 112.ua, news.finance.ua.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніHSBCMozido
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Що зміниться для українців за кордоном у 2025

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