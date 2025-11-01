close-btn
Скільки податків сплатили українці у 2025

01.11.2025 16:00
Ольга Деркач

За 10 місяців 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються ДПС

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, пише пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що це + 195,2 млрд грн до показника минулого року. Виконання плану – 107,7 %.

«Щоденні атаки ворога та руйнування бази оподаткування значно впливають на наповнення бюджету. Ми спільно докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити фінансову стабільність держави. Бізнесу вкрай важко. Вкрай важко створювати додану вартість та платити ПДВ, виготовляти підакцизну продукцію, забезпечувати прибутковість, відповідно виконувати свої податкові зобовʼязання. І я вдячна кожному платнику, які попри виклики, продовжують працювати та сплачувати податки», – зазначила Леся Карнаух.

План жовтня виконано на 102,2 %. До бюджету надійшло 76,3 млрд грн.

Читайте також: Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

Надходження податків та зборів, які контролює ДПС:

  • ПДФО – 32,1 млрд грн
  • Податок на прибуток підприємств – 4,6 млрд грн
  • ПДВ з урахуванням відшкодування – 24,2 млрд грн
  • Акцизний податок – 10,8 млрд грн
  • Рента – 3,6 млрд грн
  • Інші надходження – 1,0 млрд грн
Фото: t.me/tax_gov_ua

Також раніше ми писали, що за січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Скільки податків сплатили українці у 2025

