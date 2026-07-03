Скільки українців отримує Нацкешбек та на що його можна витратити

Від сьогодні, 3 липня 2026 року, понад 5 млн українців почнуть отримувати виплати Національного кешбеку за квітень. Разом із ними надійде і кешбек за пальне

Про це повідомила пресслужба Дії.

Зазначається, що накопичені на картці Національний кешбек кошти потрібно використати до 31 липня. Після цієї дати невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.

Витратити кешбек можна на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність і підтримку Сил оборони;

ліки та продукти українського виробництва;

книги українського видавництва.

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Квітнева виплата завершує перший етап програми Національний кешбек. Якщо кешбек, накопичений до 30 квітня 2026 року, не був зарахований на картку, отримати його вже неможливо. Із 1 травня розпочався новий етап програми, тож накопичення формуються заново.

«Купуйте українське — отримуйте кешбек від держави», — наголосили у Дії.

Координатором програми «Національний кешбек» є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та вповноважені банки України. Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Редакція PSM звертає увагу, що «Національний кешбек» залишається одним із інструментів державної підтримки українських виробників. Чим більше громадяни купують товарів, які беруть участь у програмі, тим більше коштів можуть повернути на спеціальну картку.

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