У яких випадках діти зобов’язані платити аліменти на утримання батьків

В Україні повнолітні діти можуть бути зобов’язані матеріально підтримувати своїх батьків. Проте цей обов’язок не є безумовним і виникає лише за певних обставин

Закон передбачає, що діти можуть нести відповідальність за забезпечення непрацездатних батьків. Йдеться не тільки про грошову допомогу, а й про покриття базових потреб — ліків, харчування та інших необхідних речей.

У яких випадках виникає обов’язок утримання

Згідно зі статтею 202 Сімейного кодексу України, діти повинні допомагати батькам, якщо ті втратили працездатність через вік, хворобу або інвалідність і не здатні самостійно себе забезпечувати.

Підтримка може надаватися добровільно або за рішенням суду. Якщо домовитися не вдається, питання вирішується в судовому порядку. При цьому враховують, чи дійсно батьки потребують допомоги, чи мають достатній дохід і чи можуть діти фінансово їх підтримати.

Розмір виплат визначається індивідуально. Це може бути фіксована сума або частка від доходу. Суд бере до уваги фінансове становище обох сторін, кількість дітей та стан їхнього здоров’я.

Хто має сплачувати аліменти

Обов’язок покладається на всіх повнолітніх дітей — як біологічних, так і усиновлених. Зазвичай витрати розподіляються між ними.

Водночас є виняток: якщо батьків позбавили батьківських прав і їх не поновили, вони не мають права вимагати утримання.

Коли діти можуть бути звільнені від виплат

У Міністерстві юстиції зазначають, що існують підстави, за яких діти не зобов’язані утримувати батьків. Зокрема, якщо ті раніше не виконували своїх обов’язків — не виховували дитину або не забезпечували її матеріально.

Також підставою може бути заборгованість батьків за аліментами у минулому або факт позбавлення їх батьківських прав. У таких ситуаціях суд зазвичай стає на бік дітей.

Яка відповідальність за несплату

У разі невиконання рішення суду передбачені санкції. Боржників вносять до Єдиного реєстру боржників, можуть обмежити виїзд за кордон, а також накласти арешт на рахунки чи майно.

Крім цього, за тривалу несплату нараховуються штрафи. У складніших випадках справа може перейти в кримінальну площину.

Джерело: На пенсії.