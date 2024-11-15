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Українці можуть отримати аліменти від держави: скільки і за яких умов

15.11.2024 12:20
Дарія Шуть
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Тимчасова державна допомога передбачає виплати дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місцепроживання невідоме

Українці можуть отримати аліменти від держави: скільки і за яких умов

Фото: pixabay.com, flaticon.com

Аліменти від держави призначаються в Україні, коли один з батьків:

  • внесений до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою аліментів;
  • стосовно нього/неї здійснюється кримінальне провадження або він/вона перебуває у місцях позбавлення волі;
  • перебуває на примусовому лікуванні;
  • визнаний недієздатним;
  • перебуває на строковій військовій службі;
  • коли невідоме його/її місце проживання.

При цьому допомога не призначається, якщо дитина знаходиться під опікою чи піклуванням або ж на повному державному утриманні.

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Розмір цього виду допомоги залежить від матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в сумі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тобто для дітей до 6 років ця сума складає не менше 1281 грн і не більше 2563 грн, а 6-18 років — від 1598 до 3196 грн.

Як отримати виплати

Щоб оформити аліменти від держави, необхідно подати заяву до органів соцзахисту населення, ЦНАПу або ж органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади. Розгляд триває до 10 календарних днів.

Разом із заявою подаються наступні документи:

  • копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
  • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
  • довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України,
  • фондах соціального страхування та не може бути отримана за запитом органу соцзахисту).

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Допомога виплачується на рахунок у банку або у відділенні Укрпошти. Підставами для відмови в аліментах може стати відсутність відомостей про одного з батьків у Єдиному реєстрі боржників, або неподання всіх необхідних документів впродовж місяця.

Вже призначену виплату можуть скасувати за наступних умов:

  • дитині виповнилося 18 років;
  • виявлено обставини, що свідчать про те, що в одного з батьків з’явилася можливість утримувати свою дитину;
  • боржник сплатив аліменти;
  • встановлено місце проживання боржника;
  • помер один з батьків, зобов’язаний сплачувати аліменти, або його визнали безвісти зниклим чи оголосили померлим;
  • скасовано судове рішення про стягнення аліментів;
  • позбавлено батьківських прав одного з батьків, який утримує дитину;
  • дитину відібрано в одного з батьків, який її утримує, без позбавлення батьківських прав;
  • та в інших.

Також ми писали, що починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшився на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості.

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За матеріалами naparisi.com

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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