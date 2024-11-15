Українці можуть отримати аліменти від держави: скільки і за яких умов

Тимчасова державна допомога передбачає виплати дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місцепроживання невідоме

Аліменти від держави призначаються в Україні, коли один з батьків:

внесений до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою аліментів;

стосовно нього/неї здійснюється кримінальне провадження або він/вона перебуває у місцях позбавлення волі;

перебуває на примусовому лікуванні;

визнаний недієздатним;

перебуває на строковій військовій службі;

коли невідоме його/її місце проживання.

При цьому допомога не призначається, якщо дитина знаходиться під опікою чи піклуванням або ж на повному державному утриманні.

Читайте також: Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки

Розмір цього виду допомоги залежить від матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в сумі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тобто для дітей до 6 років ця сума складає не менше 1281 грн і не більше 2563 грн, а 6-18 років — від 1598 до 3196 грн.

Як отримати виплати

Щоб оформити аліменти від держави, необхідно подати заяву до органів соцзахисту населення, ЦНАПу або ж органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади. Розгляд триває до 10 календарних днів.

Разом із заявою подаються наступні документи:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України,

фондах соціального страхування та не може бути отримана за запитом органу соцзахисту).

Вас може зацікавити: Для українців введуть базову соціальну допомогу: скільки платитимуть

Допомога виплачується на рахунок у банку або у відділенні Укрпошти. Підставами для відмови в аліментах може стати відсутність відомостей про одного з батьків у Єдиному реєстрі боржників, або неподання всіх необхідних документів впродовж місяця.

Вже призначену виплату можуть скасувати за наступних умов:

дитині виповнилося 18 років;

виявлено обставини, що свідчать про те, що в одного з батьків з’явилася можливість утримувати свою дитину;

боржник сплатив аліменти;

встановлено місце проживання боржника;

помер один з батьків, зобов’язаний сплачувати аліменти, або його визнали безвісти зниклим чи оголосили померлим;

скасовано судове рішення про стягнення аліментів;

позбавлено батьківських прав одного з батьків, який утримує дитину;

дитину відібрано в одного з батьків, який її утримує, без позбавлення батьківських прав;

та в інших.

Також ми писали, що починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшився на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці мають право на ще один вид пенсії: хто і як може отримати

Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Українці можуть купити стаж для отримання пенсії — як це зробити

За матеріалами naparisi.com