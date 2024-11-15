Українці можуть отримати аліменти від держави: скільки і за яких умов

Тимчасова державна допомога передбачає виплати дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місцепроживання невідоме
Аліменти від держави призначаються в Україні, коли один з батьків:
- внесений до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою аліментів;
- стосовно нього/неї здійснюється кримінальне провадження або він/вона перебуває у місцях позбавлення волі;
- перебуває на примусовому лікуванні;
- визнаний недієздатним;
- перебуває на строковій військовій службі;
- коли невідоме його/її місце проживання.
При цьому допомога не призначається, якщо дитина знаходиться під опікою чи піклуванням або ж на повному державному утриманні.
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Розмір цього виду допомоги залежить від матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в сумі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Тобто для дітей до 6 років ця сума складає не менше 1281 грн і не більше 2563 грн, а 6-18 років — від 1598 до 3196 грн.
Як отримати виплати
Щоб оформити аліменти від держави, необхідно подати заяву до органів соцзахисту населення, ЦНАПу або ж органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади. Розгляд триває до 10 календарних днів.
Разом із заявою подаються наступні документи:
- копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України,
- фондах соціального страхування та не може бути отримана за запитом органу соцзахисту).
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Допомога виплачується на рахунок у банку або у відділенні Укрпошти. Підставами для відмови в аліментах може стати відсутність відомостей про одного з батьків у Єдиному реєстрі боржників, або неподання всіх необхідних документів впродовж місяця.
Вже призначену виплату можуть скасувати за наступних умов:
- дитині виповнилося 18 років;
- виявлено обставини, що свідчать про те, що в одного з батьків з’явилася можливість утримувати свою дитину;
- боржник сплатив аліменти;
- встановлено місце проживання боржника;
- помер один з батьків, зобов’язаний сплачувати аліменти, або його визнали безвісти зниклим чи оголосили померлим;
- скасовано судове рішення про стягнення аліментів;
- позбавлено батьківських прав одного з батьків, який утримує дитину;
- дитину відібрано в одного з батьків, який її утримує, без позбавлення батьківських прав;
- та в інших.
Також ми писали, що починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшився на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості.
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За матеріалами naparisi.com