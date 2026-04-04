close-btn
PaySpaceMagazine

Військові пенсії в Україні: як формуються виплати та що дає статус УБД

04.04.2026 13:00
Микола Деркач

Система пенсійного забезпечення військових та учасників бойових дій в Україні складається з кількох елементів. Окрім базової пенсії, передбачені доплати, пільги та особливі правила обчислення стажу, які можуть суттєво впливати на розмір виплат

Військові пенсії в Україні: як формуються виплати та що дає статус УБД

Фото: chatgpt.com

Які пенсії отримують військові

Для військовослужбовців діє кілька видів пенсій.

Пенсія за вислугу років становить від 50% до 70% грошового забезпечення — її розмір залежить від тривалості служби.

Пенсія по інвалідності визначається у межах 40–100% грошового забезпечення залежно від групи інвалідності та обставин її настання.

У разі втрати годувальника члени сім’ї можуть отримувати від 30% до 70% грошового забезпечення загиблого військового.

Водночас право на таку пенсію можуть втратити особи, яких позбавили військового звання або звільнили за вироком суду чи через корупційні правопорушення.

Доплати для учасників бойових дій

Статус учасника бойових дій дає право на додаткові щомісячні виплати.

Зокрема, передбачено підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2595 грн, відповідно доплата — 648,75 грн.

Окрім цього, учасники бойових дій можуть отримувати цільову допомогу на проживання.

Пільги та стаж

Законодавство також передбачає достроковий вихід на пенсію для УБД.

Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років стажу, жінки — з 50 років і стажем від 20 років.

Для військових, які брали участь у бойових діях під час воєнного стану, діє спеціальний порядок обчислення стажу: один місяць служби зараховується як три місяці страхового стажу. Це дозволяє швидше отримати право на пенсію та збільшує її розмір.

Як оформити пенсію

Щоб оформити пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати необхідні документи.

Серед них: паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж (трудова книжка або довідки про службу), за потреби — довідки про доходи, посвідчення учасника бойових дій, підтвердження участі в бойових діях та фотокартка для пенсійного посвідчення.

Подати заяву можна як особисто у відділенні ПФУ, так і онлайн через електронні сервіси.

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.