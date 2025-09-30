Потужні спалахи на Сонці спричинили магнітну бурю червоного рівня

Починаючи з 23 вересня Сонце перебуває у фазі підвищеної активності. Протягом останнього тижня астрономи фіксували спалахи класів М1–М6 (червоний рівень), які поступово накопичували вплив на магнітосферу Землі. Сьогодні, 30 вересня, черговий спалах класу М2 спровокував одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час

За даними сервісу прогнозу космічної погоди Meteoagent, індекс геомагнітної активності сьогодні сягнув 6,8 за шкалою Кp (K-index planetary, максимум 9 балів), що відповідає рівню сильної бурі.

Що відбувається на Сонці

Сонячні спалахи — це раптові вибухи енергії в атмосфері Сонця, які супроводжуються інтенсивним електромагнітним випромінюванням у широкому діапазоні — від радіохвиль до гамма-променів. Іноді разом зі спалахами відбуваються корональні викиди маси, що вивільняють у космос потоки заряджених частинок. Саме вони, досягаючи Землі через 1–3 дні, збурюють магнітосферу та викликають магнітні бурі.

Останніми днями активність нашої зірки зросла: протягом тижня фіксувалися спалахи різної сили, зокрема класів М1–М6. Сьогоднішній спалах класу М2 додатково «підживив» вже існуючу нестабільність магнітного поля.

Як це впливає на Землю

Коли індекс геомагнітної активності перевищує 5 одиниць, починається магнітна буря. При значеннях 6 і вище її наслідки відчутні у різних сферах:

Зв’язок і навігація : можливі збої у роботі GPS, супутникових систем та радіозв’язку.

: можливі збої у роботі GPS, супутникових систем та радіозв’язку. Енергетика : підвищується ризик аварій у електромережах через перевантаження трансформаторів.

: підвищується ризик аварій у електромережах через перевантаження трансформаторів. Авіація та космос : високий рівень радіації становить небезпеку для космонавтів та може впливати на обладнання на борту літаків.

: високий рівень радіації становить небезпеку для космонавтів та може впливати на обладнання на борту літаків. Люди: найбільше страждають метеочутливі. Серед поширених симптомів — головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску, безсоння, підвищена втомлюваність і дратівливість.

Як захиститися

Повністю уникнути впливу магнітних бурь неможливо, однак є кілька простих рекомендацій, які допоможуть зменшити негативний ефект:

уникайте перевтоми, більше відпочивайте та намагайтеся спати не менше 7–8 годин;

пийте достатньо води, відмовтеся від алкоголю та зменшіть вживання кави;

більше часу проводьте на свіжому повітрі, робіть легкі фізичні вправи чи прогулянки;

людям із серцево-судинними проблемами варто тримати під рукою ліки, призначені лікарем, і уникати стресу;

при різкому погіршенні самопочуття обов’язково звертайтеся до медиків.

Чого чекати далі

За прогнозами, найближчі дні геомагнітна активність поступово знижуватиметься, проте Сонце й надалі перебуватиме у фазі високої активності. Це означає, що нові спалахи й бурі у жовтні цілком можливі.

Магнітні бурі — природне явище, з яким людство стикається постійно. Вони не є причиною для паніки, але нагадують про вразливість нашої технологічної цивілізації та важливість дбати про власне здоров’я у періоди підвищеної сонячної активності.

