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У США побудують першу у світі термоядерну електростанцію

18.06.2026 19:20
Ольга Деркач

Американська компанія Helion Energy отримала регуляторні дозволи на будівництво першої у світі комерційної термоядерної електростанції. Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон (DOH) видав компанії ліцензію на радіоактивні матеріали (RML) та ліцензію на радіоактивні викиди в атмосферу (RAEL) — це відкриває шлях до зведення генераторної будівлі на майданчику станції

У США побудують першу у світі термоядерну електростанцію

Фото: magnific.com/freepik

Термоядерний синтез вважається одним із найперспективніших напрямів безвуглецевої енергетики: він відтворює реакцію, що відбувається на Сонці, і дозволяє отримувати велику кількість енергії з простих атомів водню та його ізотопів. На відміну від традиційної ядерної енергетики (поділу ядра), синтез не утворює великих обсягів радіоактивних відходів, які потребують довготривалого зберігання. А на відміну від відновлюваних джерел енергії — сонця і вітру — термоядерні станції здатні працювати на постійній основі без потреби в масштабних накопичувачах енергії.

За даними GeekWire, Helion стала першою компанією у світі, яка отримала регуляторні ліцензії саме для термоядерного об’єкта. Компанія розпочала будівництво станції ще торік, а законодавці штату Вашингтон додатково ухвалили два законопроєкти, які закріплюють статус термоядерної енергії як чистого джерела та встановлюють чіткі правила видачі дозволів для цієї галузі.

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Попри всі переваги, термоядерна енергетика досі не є комерційно доступною технологією: жоден реактор у світі ще не зміг виробити більше енергії, ніж споживає для запуску реакції. Утім, у Helion Energy впевнені, що зможуть досягти цього найближчим часом. Компанія ще не опублікувала рецензованих наукових робіт, що детально описують роботу її реактора, однак уже рухається до будівництва комерційного об’єкта.

Станція отримала назву Orion і будується в містечку Малага, штат Вашингтон. У Helion вже є угода з Microsoft про постачання 50 МВт термоядерної енергії для одного з дата-центрів технологічного гіганта до 2028 року. На сьогодні завершено будівництво адміністративної та збиральної будівель, а нові ліцензії дозволяють розпочати зведення власне реактора.

Цікавий нюанс полягає в тому, що, хоча Helion є компанією у сфері ядерної енергетики, її проєкт регулює не Комісія з ядерного регулювання США (NRC) у звичному форматі. NRC класифікує термоядерний синтез у категорії «побічних матеріалів» — тій же, що й прискорювачі частинок та медичне обладнання, а не як традиційні ядерні реактори. Цей підхід закріплений не лише рішенням самої комісії, а й законом ADVANCE Act, ухваленим Конгресом США у 2024 році, що підкреслює суттєво інший профіль безпеки термоядерних технологій порівняно з традиційним поділом ядра.

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Джерела: Interesting Engineering.

Рубрики: СвітНовиниНаукаСША
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