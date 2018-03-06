Платежная карта вытесняет устаревшие способы перечисления денег. Последние несколько лет она чаще применяется и на отечественном рынке. Новости о росте популярности безналичных транзакций регулярно появляются на страницах профильных СМИ.

В Украине преобладают кредитные и дебетовые карты Visa/MasterCard. Менее распространены предоплаченные инструменты платежа. Постепенно развивается НСМЭП (национальная система платежей).

Самая популярная операция среди вкладчиков - это снятие средств в АТМ. Однако платежные карты в Украине постепенно становятся привычным способом оплаты услуг или товаров в физических торговых точках и в Интернете с помощью номера, срока годности и трехзначного кода верификации подлинности кредитки. Покупки с «пластика» доступны как в украинском онлайн-пространстве, так и в международном.