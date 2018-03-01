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MasterCard
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
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MasterCard
01.03.2018
Mastercard и Facebook помогут бизнесу принимать платежи
28.02.2018
Оплата в смартфоне: британские рестораны урезают полномочия официантов
23.02.2018
Европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов — Mastercard
15.02.2018
Чат-боты в Украине: 10 сервисов для решения финансовых вопросов
14.02.2018
Названы ТОП-3 метода оплаты в каждой из стран Европы
13.02.2018
Love Index: что покупают пользователи в День влюбленных
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
06.02.2018
Ведущие банки и платежные системы усложняют процесс покупки криптовалют
02.02.2018
2018 станет годом носимых платежных устройств — Mastercard
22.01.2018
В Mastercard рассказали, когда пользователи смогут подтверждать покупки отпечатком пальца
19.12.2017
Ощадбанк представил бесконтактную платежную карту для детей
13.12.2017
Парк зимних развлечений на ВДНХ стал пространством без наличных
12.12.2017
Еще один украинский банк поддерживает Android Pay
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
08.12.2017
Микрокредиты в телефоне — кейс Mastercard в Кении
20.11.2017
Новый платежный сервис Garmin Pay запустился в четырех странах
15.11.2017
Mastercard создаст систему обработки платежей на блокчейне
28.10.2017
Mastercard и Western Union интегрируют свои сервисы денежных переводов
27.10.2017
Конференция Money 20/20 в Лас-Вегасе: ТОП-5 новостей
25.10.2017
На Троещине можно расплатиться банковской картой в скоростном трамвае
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