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Законодательство
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Законодательство
06.03.2018
В ЕС назвали новые ставки налога на доходы технологических гигантов
02.03.2018
В Германии биткоин признали законным платежным средством
01.03.2018
Инфляция растет: НБУ снова повысил учетную ставку
28.02.2018
В США разработают комплексную стратегию в отношении биткоина
28.02.2018
На крупном криптовалютном рынке введут регулирование ICO
27.02.2018
В Евросоюзе снова заговорили о регулировании Bitcoin
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
27.02.2018
Еще одна страна намерена легализовать Bitcoin
22.02.2018
В Италии введут обязательную регистрацию криптовалютных компаний
21.02.2018
Власти ЕС обсудят регулирование криптовалют с центробанками
14.02.2018
Южнокорейские криптобиржи обяжут получать лицензии
14.02.2018
Два законопроекта о криптовалютах объединят в один
12.02.2018
Китай усилит надзор за криптовалютами и ICO
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
12.02.2018
Украинцы получили возможность покупать иностранные ценные бумаги
12.02.2018
Международное регулирование криптовалют неизбежно — МВФ
08.02.2018
НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах
31.01.2018
Южная Корея не намерена запрещать криптотрейдинг — министр финансов
30.01.2018
Криптовалюты и майнинг в Украине предлагают регулировать по отдельности
30.01.2018
$2,5 млрд наличными: почему китайцы опустошают банкоматы в Гонконге
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