Біткоїн пробив позначку $90 000: що далі

Провідна криптовалюта світу — Bitcoin — почала стабільно зростати у ціні, перевищивши сьогодні, 22 квітня 2025 року, позначку $90,3 тис.

Про це свідчать дані аналітичної платформи IntoTheBlock, яка проаналізувала, що чекає на BTC у найближчому майбутньому.

У новому дописі на платформі X експерти IntoTheBlock представили оновлену карту собівартості купівлі BTC. На графіку видно обсяг монет, придбаних у різних цінових діапазонах, через які проходив Bitcoin. Розмір крапок на графіку відповідає обсягу пропозиції у конкретному ціновому діапазоні.

Серед усіх діапазонів найбільше виділяються два: від $82 266 до $84 830 (нижче за поточну ціну, тож власники цих монет у прибутку), а також від $95 300 до $97 971 (вище за поточну ціну, тобто там зосереджено монети власників, які наразі у збитку).

Bitcoin is once again inching closer to the $90k mark📈

Cost basis clusters show little overhead supply below that range, implying the market could advance quickly before a larger tranche of holders reaches break even and begins taking profit pic.twitter.com/lUTXYty1AQ

— IntoTheBlock (@intotheblock) April 21, 2025