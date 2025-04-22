Біткоїн пробив позначку $90 000: що далі

Провідна криптовалюта світу — Bitcoin — почала стабільно зростати у ціні, перевищивши сьогодні, 22 квітня 2025 року, позначку $90,3 тис.

Про це свідчать дані аналітичної платформи IntoTheBlock, яка проаналізувала, що чекає на BTC у найближчому майбутньому.

Після прориву $90 000 Біткоїну може бути легше долати бар’єри

У новому дописі на платформі X експерти IntoTheBlock представили оновлену карту собівартості купівлі BTC. На графіку видно обсяг монет, придбаних у різних цінових діапазонах, через які проходив Bitcoin. Розмір крапок на графіку відповідає обсягу пропозиції у конкретному ціновому діапазоні.

Серед усіх діапазонів найбільше виділяються два: від $82 266 до $84 830 (нижче за поточну ціну, тож власники цих монет у прибутку), а також від $95 300 до $97 971 (вище за поточну ціну, тобто там зосереджено монети власників, які наразі у збитку).

Bitcoin is once again inching closer to the $90k mark📈 Cost basis clusters show little overhead supply below that range, implying the market could advance quickly before a larger tranche of holders reaches break even and begins taking profit pic.twitter.com/lUTXYty1AQ — IntoTheBlock (@intotheblock) April 21, 2025

Собівартість купівлі — ключовий психологічний рівень для інвесторів. Якщо Bitcoin повертається до цього рівня, власники можуть реагувати по-різному залежно від ринкових настроїв. Ті, хто був у прибутку, можуть докупити, очікуючи повторного зростання. Ті, хто зазнавав збитків, можуть поспішити продати, щойно ціна досягне їхньої точки беззбитковості.

Велика кількість монет у певному ціновому діапазоні формує зони підтримки або опору. Якщо такий діапазон нижче за поточну ціну — він слугує підтримкою. Якщо вище — виступає опором.

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Зараз, після прориву вище $90 000, монета входить у діапазон, де кількість утримуваних монет невелика ($90 065–$92 629). Це означає, що за умов збереження бичачого імпульсу Bitcoin може подолати цю зону без суттєвих труднощів.

Далі його очікує помірний рівень опору в межах $92 629–$95 300. Однак справжньою наступною перешкодою буде щільний кластер монет у діапазоні $95 300–$97 971 — саме тут може з’явитися відчутний тиск з боку продавців.

Ціна BTC

За останню добу Bitcoin продовжив висхідний рух і вже досяг позначки $90 343, підтверджуючи активізацію бичачого тренду.

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