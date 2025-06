Біткоїн впав нижче $99 000: причини та прогнози

Ціна провідної криптовалюти світу протягом останнього тижня поступово знижувалася, а у неділю, 22 червня 2025 року, різко обвалилася до $98,5 тис. Чому Біткоїн пробив рівень підтримки та що буде далі?

За минулу добу, згідно з даними Coinalyze, загальна сума ліквідацій BTC на основних біржах становила $209,1 млн. З них $206,8 млн припадає на перпетуальні (безстрокові) контракти, ще $2,4 млн — на ф’ючерсні.

Найбільших втрат зазнали довгі позиції (long) — $184 млн, тоді як ліквідації коротких (short) становили $25 млн. Ці дані охоплюють активність на таких платформах, як Bybit, Binance, OKX, Bitfinex, Huobi та BitMEX.

Масові ліквідації збіглися з падінням BTC нижче психологічної позначки $100 000. Станом на момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $98,6 тис., -6,11% на тижневому графіку.

З технічної точки зору, актив демонструє слабкість у короткостроковій перспективі, однак зберігає позитивну динаміку в довгостроковому тренді. Наразі монета торгується нижче за 50-денну просту ковзну середню (SMA), яка становить $104 908, але все ще значно вище 200-денної SMA на рівні $87 554.

14-денний індекс відносної сили (RSI) перебуває на позначці 42,15, що свідчить про нейтральний стан із тенденцією до перепроданості. Хоча показник ще не вказує на явну перепроданість, він свідчить про слабкий купівельний тиск та потенціал до відновлення за умови збереження підтримки.

Як повідомляв Finbold, аналітики попереджають, що падіння нижче $100 000 може відкрити шлях до подальшого зниження. У звіті йдеться про ймовірність відкату до рівня близько $80 000 у найближчі місяці, якщо тиск продажів не зменшиться.

Volatility going through the roof on #Bitcoin.

From a technical perspective, we’re about to take the liquidity beneath $100K and I’m very keen to see what’s happening there.

It’s the capitulation on the markets.

It’s the second option on the chart to be looking for entries. pic.twitter.com/dol4huWQuE

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 22, 2025