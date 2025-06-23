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Біткоїн впав нижче $99 000: причини та прогнози

23.06.2025 10:20
Микола Деркач
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Ціна провідної криптовалюти світу протягом останнього тижня поступово знижувалася, а у неділю, 22 червня 2025 року, різко обвалилася до $98,5 тис. Чому Біткоїн пробив рівень підтримки та що буде далі?

Біткоїн впав нижче $99 000: причини та прогнози

Фото: pexels.com

За минулу добу, згідно з даними Coinalyze, загальна сума ліквідацій BTC на основних біржах становила $209,1 млн. З них $206,8 млн припадає на перпетуальні (безстрокові) контракти, ще $2,4 млн — на ф’ючерсні.

Найбільших втрат зазнали довгі позиції (long) — $184 млн, тоді як ліквідації коротких (short) становили $25 млн. Ці дані охоплюють активність на таких платформах, як Bybit, Binance, OKX, Bitfinex, Huobi та BitMEX.

Аналіз ціни Біткоїна

Масові ліквідації збіглися з падінням BTC нижче психологічної позначки $100 000. Станом на момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $98,6 тис., -6,11% на тижневому графіку.

Bitcoin

Bitcoin Фото: coinmarketcap.com

З технічної точки зору, актив демонструє слабкість у короткостроковій перспективі, однак зберігає позитивну динаміку в довгостроковому тренді. Наразі монета торгується нижче за 50-денну просту ковзну середню (SMA), яка становить $104 908, але все ще значно вище 200-денної SMA на рівні $87 554.

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14-денний індекс відносної сили (RSI) перебуває на позначці 42,15, що свідчить про нейтральний стан із тенденцією до перепроданості. Хоча показник ще не вказує на явну перепроданість, він свідчить про слабкий купівельний тиск та потенціал до відновлення за умови збереження підтримки.

Як повідомляв Finbold, аналітики попереджають, що падіння нижче $100 000 може відкрити шлях до подальшого зниження. У звіті йдеться про ймовірність відкату до рівня близько $80 000 у найближчі місяці, якщо тиск продажів не зменшиться.

Водночас, криптовалютний трейдер і аналітик Міхаель ван де Поппе у публікації в X 22 травня зазначив, що Біткоїн фіксує різке зростання волатильності. Він розцінює це як можливу «фазу капітуляції», коли ринок наближається до важливої зони підтримки.

Сильна реакція у цьому діапазоні може сигналізувати про розворот, тоді як провал — про подальше падіння.

Загальне зниження на ринку, ймовірно, стало реакцією інвесторів на вступ США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Президент Дональд Трамп пізно ввечері у суботу повідомив, що американські війська завдали ударів по трьох іранських ядерних об’єктах. Це загострення підірвало фінансові ринки та, ймовірно, продовжить тиснути на настрої у криптосекторі.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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