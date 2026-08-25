Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в Біткоїн тиждень тому

Після кількох місяців слабкої динаміки криптовалютний ринок різко змінив напрямок. За останній тиждень Біткоїн подорожчав приблизно з $64 330 до $74 440, додавши 23,23%. Разом із ним активне зростання показали й інші великі криптовалюти, що може свідчити про початок нового етапу відновлення ринку

Для інвесторів це означає відчутний результат навіть на короткому горизонті. Той, хто вклав $1 000 у Біткоїн лише тиждень тому, сьогодні мав би близько $1 232,30. Таким чином, прибуток за сім днів становив би приблизно $232,30.

Таке зростання стало особливо помітним після слабкої першої половини 2026 року. Протягом більшої частини цього періоду Біткоїн втрачав позиції, а з червня ринок переважно перебував у фазі стагнації. Водночас уже на початку серпня низка аналітиків почала говорити про можливе формування ринкового «дна» та наближення нового бичачого циклу.

Нинішня динаміка частково нагадує попередні періоди різкої зміни настроїв інвесторів. У 2019 році тижневе зростання Біткоїна приблизно на 30% стало одним із сигналів завершення затяжного ведмежого ринку. Схожа ситуація спостерігалася й після краху FTX, коли Біткоїн за сім днів додав майже 25% і став одним із головних драйверів відновлення крипторинку.

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Втім, подальше зростання навряд чи буде рівномірним. Після такого сильного руху Біткоїн уже опинився в зоні значної перекупленості: індекс відносної сили RSI перевищив позначку 80. Такий рівень часто вказує на перегрітий ринок і підвищує ймовірність короткострокової корекції.

Попри це, загальна картина на крипторинку залишається позитивною. Ethereum за останній тиждень подорожчав на 31,33%, а XRP лише за кілька днів зріс на 49,05%.

У результаті загальна капіталізація криптовалютного ринку за тиждень збільшилася приблизно на $420 млрд. Це особливо показово з огляду на те, що від початку 2026 року ринок втратив близько $700 млрд.

Якщо нинішній імпульс збережеться, аналітики допускають продовження зростання наприкінці 2026 року та у 2027 році. Серед оптимістичних сценаріїв фігурує й рівень близько $200 000 за Біткоїн. Водночас подальша динаміка залежатиме від того, чи зможе ринок утримати нинішній попит після настільки стрімкого тижневого ралі.

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Джерело: Finbold.