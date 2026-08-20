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Ліквідації на крипторинку злетіли до максимуму з часів обвалу 2025 року

20.08.2026 17:00
Микола Деркач

На крипторинку різко зріс обсяг примусово закритих позицій трейдерів. За останню добу ліквідації сягнули приблизно $3,35 млрд — це найвищий показник з 10 жовтня 2025 року, коли ринок пережив масштабний обвал, який назвали криптовалютною Чорною п’ятницею

Ліквідації на крипторинку злетіли до максимуму з часів обвалу 2025 року

Фото: magnific.com

Зростання ліквідацій відбулося на тлі сильного відновлення ринку. Біткоїн та Ethereum очолили підйом, а загальна капіталізація криптовалют за 24 години збільшилася більш ніж на $220 млрд.

За даними CoinGlass, нинішній обсяг ліквідацій став найбільшим за останні десять місяців. Під час обвалу 10 жовтня минулого року трейдери втратили $2,46 млрд на коротких позиціях, тоді як ліквідації довгих позицій сягнули $16,78 млрд.

Найбільший обсяг примусового закриття деривативних позицій серед окремих мереж зафіксували в екосистемі Ethereum. За даними Coinalyze, він становив близько $610 млн, збільшившись на 7,27% за добу.

Активність зросла й у сегменті мемкоїнів, загальна капіталізація якого на момент публікації оцінювалася приблизно у $23,8 млрд. Добовий показник ліквідацій у цьому сегменті зріс приблизно на 12,25%.

Що відбувається на ринку

Масове закриття коротких позицій спровокувало шорт-сквіз. Коли ціни починають швидко зростати, трейдери, які ставили на падіння, змушені купувати активи для закриття своїх позицій. Це створює додатковий попит і може ще більше прискорювати зростання котирувань.

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Водночас Біткоїн та Ethereum демонструють збільшення відкритого інтересу — обсягу незакритих ф’ючерсних контрактів. Для Біткоїна цей показник зріс на 8,85%, до $23,8 млрд, а для Ethereum — на 11,93%, до $13,2 млрд.

Ставки фінансування також залишаються позитивними: +0,0077% для Біткоїна та +0,0099% для Ethereum. Це вказує на перевагу бичачих настроїв серед трейдерів, які готові платити за збереження довгих позицій.

Якщо приплив капіталу на ринок деривативів продовжиться, висока активність може підтримати подальше зростання криптовалют. Водночас велика кількість позицій із кредитним плечем підвищує ризик нової хвилі ліквідацій у разі різкого розвороту цін.

Редакція PSM звертає увагу, що підвищена волатильність Біткоїна та Ethereum безпосередньо впливає й на українських інвесторів, які використовують криптовалюти як інвестиційний актив. За таких умов особливо важливо враховувати ризики торгівлі з кредитним плечем, оскільки навіть короткострокове коливання ринку може призвести до примусового закриття позицій.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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