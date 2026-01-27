Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна

GoMining, платформа для майнінгу Біткоїна, уклала партнерство з Jacob & Co., виробником люксових годинників, щоб випустити новий годинник із можливостями майнінгу Біткоїна

Проєкт під назвою Epic X GoMining поєднує механічний годинник Jacob & Co. із цифровим майнером GoMining потужністю 1 000 терахешів (TH). Така комбінація дозволяє власнику на ходу активно брати участь у ринку Біткоїна.

Зокрема, майнер інтегрується безпосередньо в акаунт користувача GoMining, де можна переглядати, керувати та оновлювати свою активність щодо розподілу майнінгової потужності.

Комплект «годинник + майнер» коштуватиме $40 000, а у світі буде доступно лише 100 екземплярів. Водночас керівництво GoMining натякнуло, що цього року можуть з’явитися й схожі проєкти.

«Слідкуйте за оновленнями! 2026 рік стане великим роком для GoMining, і ми раді поділитися нашими планами зі світом», — ексклюзивно розповів Finbold Марк Залан, CEO GoMining.

Новий годинник для майнінгу Біткоїна

Сам годинник має 44-міліметровий корпус із чорного титану з DLC-покриттям і скелетонізований механізм із ручним заводом, брендингом GoMining та мотивом, натхненним Біткоїном.

По суті, кожен цифровий майнер працює як «цифровий сертифікат майнінгової потужності», що функціонує через глобальні дата-центри GoMining. У результаті щоденні винагороди в Біткоїні надходять у гаманець GoMining власника, а сума за вирахуванням сервісних комісій покриває електроенергію, обслуговування та безперервну роботу.

Крім того, користувачі можуть торгувати або виставляти майнер на продаж не лише на маркетплейсі GoMining, а й на інших платформах, що підтримуються. Загалом цей підхід відповідає стратегії GoMining щодо інтеграції провідної криптовалюти в повсякденний досвід володіння та зробити майнінг більш відчутним і керованим.

«Завдяки партнерству з усталеним брендом ми можемо вийти на їхню аудиторію на люксовому ринку, а також познайомити їхню аудиторію (якщо вони ще не знають нас) зі світом криптомайнінгу. Це партнерство гарантує, що обидві аудиторії працюють із брендами, яким можна довіряти та які здатні забезпечити найвищий рівень», — додав Залан.

Epic X GoMining продаватимуть у шоурумах Jacob & Co. у Нью-Йорку та Маямі, на офіційному сайті бренду, а також на маркетплейсі GoMining. Також розглядаються вибрані сторонні канали. Офіційний дебют колекції відбудеться на стенді GoMining під час криптоконференції Consensus Hong Kong, запланованої на 10–12 лютого 2026 року.

Команди називають свій виріб «першим у своєму роді» годинником з реальними можливостями майнінгу.

