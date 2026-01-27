close-btn
PaySpaceMagazine

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна

27.01.2026 19:30
Микола Деркач

GoMining, платформа для майнінгу Біткоїна, уклала партнерство з Jacob & Co., виробником люксових годинників, щоб випустити новий годинник із можливостями майнінгу Біткоїна

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна

Фото: chatgpt.com

Проєкт під назвою Epic X GoMining поєднує механічний годинник Jacob & Co. із цифровим майнером GoMining потужністю 1 000 терахешів (TH). Така комбінація дозволяє власнику на ходу активно брати участь у ринку Біткоїна.

Зокрема, майнер інтегрується безпосередньо в акаунт користувача GoMining, де можна переглядати, керувати та оновлювати свою активність щодо розподілу майнінгової потужності.

Комплект «годинник + майнер» коштуватиме $40 000, а у світі буде доступно лише 100 екземплярів. Водночас керівництво GoMining натякнуло, що цього року можуть з’явитися й схожі проєкти.

«Слідкуйте за оновленнями! 2026 рік стане великим роком для GoMining, і ми раді поділитися нашими планами зі світом», — ексклюзивно розповів Finbold Марк Залан, CEO GoMining.

Новий годинник для майнінгу Біткоїна

Сам годинник має 44-міліметровий корпус із чорного титану з DLC-покриттям і скелетонізований механізм із ручним заводом, брендингом GoMining та мотивом, натхненним Біткоїном.

Читайте також: Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений JACOB & CO. (@jacobandco)

По суті, кожен цифровий майнер працює як «цифровий сертифікат майнінгової потужності», що функціонує через глобальні дата-центри GoMining. У результаті щоденні винагороди в Біткоїні надходять у гаманець GoMining власника, а сума за вирахуванням сервісних комісій покриває електроенергію, обслуговування та безперервну роботу.

Крім того, користувачі можуть торгувати або виставляти майнер на продаж не лише на маркетплейсі GoMining, а й на інших платформах, що підтримуються. Загалом цей підхід відповідає стратегії GoMining щодо інтеграції провідної криптовалюти в повсякденний досвід володіння та зробити майнінг більш відчутним і керованим.

«Завдяки партнерству з усталеним брендом ми можемо вийти на їхню аудиторію на люксовому ринку, а також познайомити їхню аудиторію (якщо вони ще не знають нас) зі світом криптомайнінгу. Це партнерство гарантує, що обидві аудиторії працюють із брендами, яким можна довіряти та які здатні забезпечити найвищий рівень», — додав Залан.

Epic X GoMining продаватимуть у шоурумах Jacob & Co. у Нью-Йорку та Маямі, на офіційному сайті бренду, а також на маркетплейсі GoMining. Також розглядаються вибрані сторонні канали. Офіційний дебют колекції відбудеться на стенді GoMining під час криптоконференції Consensus Hong Kong, запланованої на 10–12 лютого 2026 року.

Команди називають свій виріб «першим у своєму роді» годинником з реальними можливостями майнінгу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

Binance запустила безстрокові контракти на золото і срібло

Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000

За матеріалам finbold.com.

Рубрики: BitcoinСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень 27.01.2026

Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень
Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold 26.01.2026

Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold
BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку 26.01.2026

BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку
Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози 21.01.2026

Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози
Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна 21.01.2026

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна
Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg 20.01.2026

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:30

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

 Сьогодні  20:00

Чанпен Чжао назвав три перспективні напрями криптоіндустрії

 Сьогодні  19:30

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна

 Сьогодні  19:00

Як змінився ринок кредитування України: прогнози банків

 Сьогодні  18:00

Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень

 Сьогодні  17:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.