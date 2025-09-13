OpenAI здійснить реорганізацію: підписано меморандум з Microsoft

OpenAI, заснована як неприбуткова організація, планує реорганізуватися та перейти до класичної моделі прибуткової корпорації. Для цього компанія уклала низку домовленостей зі своїм найбільшим інвестором — Microsoft

Про це пише The New York Times.

Однією з головних перешкод на шляху зміни структури OpenAI були інвестиції Microsoft. У 2019–2023 роках компанія вклала понад $13 млрд, що дало їй близько 49% майбутніх прибутків OpenAI. Microsoft неохоче погоджувалася змінювати умови без належної компенсації.

Оголошення прозвучало на тлі зростаючого тиску з боку регуляторів, конкурентів та експертів зі штучного інтелекту, які побоюються, що OpenAI надто зосередилася на перетворенні на технологічного гіганта, відходячи від своїх ранніх обіцянок щодо безпеки розвитку ШІ.

У спільній заяві Microsoft та OpenAI повідомили, що підписали необов’язковий меморандум про взаєморозуміння щодо реструктуризації відносин і планують закріпити його контрактом. Додаткових деталей вони не розкрили.

У межах нової угоди сторони переглянули фінансові умови комерційного контракту, підписаного у 2019 році. Він регламентує, як компанії діляться технологіями та прибутками від них.

Читайте також: OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ

Компанія була заснована приблизно десять років тому як неприбуткова організація, перш ніж Сем Альтман та інші співзасновники створили поряд із нею комерційну структуру. Після стрімкого зростання бізнесу на тлі запуску ChatGPT та необхідності залучення нових інвестицій OpenAI прагне перейти до класичної моделі прибуткової корпорації.

Це дозволить бренду в майбутньому вийти на фондовий ринок. Наразі OpenAI не може залучати капітал від широкої публіки.

Проте генеральні прокурори Каліфорнії та Делаверу уважно стежать за процесом, а конкуренти на чолі з Ілоном Маском неодноразово висловлювали побоювання, що OpenAI зраджує свої початкові обіцянки розробляти штучний інтелект в інтересах людства.

«Неприбуткова організація (Nonprofit), яка керує OpenAI, стане однією з найбільш забезпечених філантропічних структур у світі», — заявив голова ради директорів компанії Брет Тейлор у блозі.

За словами джерела, знайомого з угодою, частка материнської структури перевищить 20% у реорганізованій компанії, а вартість закріпленого пакету акцій становитиме близько $100 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI планує виробляти власні ШІ-чипи для ChatGPT

OpenAI запустила найдешевшу версію чат-бота — ChatGPT Go

OpenAI представила нову ШІ-модель — GPT-5