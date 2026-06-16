Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної»

Одна з найбільших продовольчих компаній Центральної та Східної Європи посилила свою присутність в Україні через угоду з виробником популярної мінеральної води

Польська Maspex Group, найбільша приватна компанія харчової галузі Польщі, увійшла до складу власників групи компаній «Карпатські мінеральні води», яка випускає воду під брендом «Карпатська джерельна».

Про завершення угоди повідомляє Liga.net з посиланням на Forbes.ua.

Як розповів засновник та генеральний директор групи «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко, операцію офіційно завершили 1 червня. Після зміни структури власності контрольний пакет у розмірі 80% перейшов новим партнерам, тоді як 20% компанії залишилися у нього.

Дані сервісу Опендатабот також свідчать про зміну складу власників. Згідно з оновленою інформацією, 80% частки в ТОВ «Карпатські мінеральні води» тепер належать ТОВ «Група Маспекс», тоді як ще 20% контролює кіпрська компанія Dynalum Finance, кінцевим бенефіціарним власником якої залишається Сергій Устенко.

Інтерес Maspex до українського виробника став публічним ще восени 2025 року. Тоді Антимонопольний комітет України розглядав заявки польської Grupa Maspex P. z o.o. щодо отримання спільного контролю над ТОВ «Карпатські мінеральні води» та ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води».

Читайте також: Роберт Кійосакі спрогнозував ціну золота на 2035 рік

Окрім цього, регулятор аналізував погодження узгоджених дій, пов’язаних із виконанням домовленостей про неконкуренцію та непереманювання персоналу між сторонами угоди.

Відповідно до даних Опендатабот, у структурі торгового дому також відбулися кадрові та корпоративні зміни. Зокрема, 5 травня 2026 року посаду керівника ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води» обійняв Сергій Устенко, змінивши на цій посаді Тетяну Пшесмецьку. Також були внесені зміни до складу засновників компанії — серед них з’явилося ТОВ «Група Маспекс», а частки учасників були перерозподілені.

Maspex Group входить до числа найбільших виробників продуктів харчування та напоїв у Центральній і Східній Європі. Компанія володіє десятками відомих брендів, серед яких Tymbark, Kubuś, Life, Lubella, Łowicz, Krakus і Kotlin. Також до її портфеля входять алкогольні бренди Żubrówka, Soplica, Absolwent та відомий трав’яний лікер Becherovka.

Загалом група розвиває понад 60 брендів і пропонує більш як 2300 найменувань продукції. Товари компанії продаються більш ніж у 60 країнах світу.

Група компаній «Карпатські мінеральні води» є одним із провідних українських виробників безалкогольних напоїв. До її портфеля входять бренди «Карпатська джерельна», «Соковинка» та інші. До укладення угоди засновником компанії виступала кіпрська Dynalum Finance.

Також АМКУ погодив ПрАТ «Київстар» отримання контролю над шістьма сонячними електростанціями, розташованими у Львівській області.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ вводить в обіг нову 100-гривневу банкноту

Хто отримує найбільші пенсії серед українських депутатів та суддів — Опендатабот

Клімат в Європі може почати змінюватися у 10 разів швидше