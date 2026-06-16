close-btn
PaySpaceMagazine

Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної»

16.06.2026 16:00
Ольга Деркач

Одна з найбільших продовольчих компаній Центральної та Східної Європи посилила свою присутність в Україні через угоду з виробником популярної мінеральної води

Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної»

Фото: magnific.com/freepik

Польська Maspex Group, найбільша приватна компанія харчової галузі Польщі, увійшла до складу власників групи компаній «Карпатські мінеральні води», яка випускає воду під брендом «Карпатська джерельна».

Про завершення угоди повідомляє Liga.net з посиланням на Forbes.ua.

Як розповів засновник та генеральний директор групи «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко, операцію офіційно завершили 1 червня. Після зміни структури власності контрольний пакет у розмірі 80% перейшов новим партнерам, тоді як 20% компанії залишилися у нього.

Дані сервісу Опендатабот також свідчать про зміну складу власників. Згідно з оновленою інформацією, 80% частки в ТОВ «Карпатські мінеральні води» тепер належать ТОВ «Група Маспекс», тоді як ще 20% контролює кіпрська компанія Dynalum Finance, кінцевим бенефіціарним власником якої залишається Сергій Устенко.

Інтерес Maspex до українського виробника став публічним ще восени 2025 року. Тоді Антимонопольний комітет України розглядав заявки польської Grupa Maspex P. z o.o. щодо отримання спільного контролю над ТОВ «Карпатські мінеральні води» та ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води».

Читайте також: Роберт Кійосакі спрогнозував ціну золота на 2035 рік

Окрім цього, регулятор аналізував погодження узгоджених дій, пов’язаних із виконанням домовленостей про неконкуренцію та непереманювання персоналу між сторонами угоди.

Відповідно до даних Опендатабот, у структурі торгового дому також відбулися кадрові та корпоративні зміни. Зокрема, 5 травня 2026 року посаду керівника ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води» обійняв Сергій Устенко, змінивши на цій посаді Тетяну Пшесмецьку. Також були внесені зміни до складу засновників компанії — серед них з’явилося ТОВ «Група Маспекс», а частки учасників були перерозподілені.

Maspex Group входить до числа найбільших виробників продуктів харчування та напоїв у Центральній і Східній Європі. Компанія володіє десятками відомих брендів, серед яких Tymbark, Kubuś, Life, Lubella, Łowicz, Krakus і Kotlin. Також до її портфеля входять алкогольні бренди Żubrówka, Soplica, Absolwent та відомий трав’яний лікер Becherovka.

Загалом група розвиває понад 60 брендів і пропонує більш як 2300 найменувань продукції. Товари компанії продаються більш ніж у 60 країнах світу.

Група компаній «Карпатські мінеральні води» є одним із провідних українських виробників безалкогольних напоїв. До її портфеля входять бренди «Карпатська джерельна», «Соковинка» та інші. До укладення угоди засновником компанії виступала кіпрська Dynalum Finance.

Також АМКУ погодив ПрАТ «Київстар» отримання контролю над шістьма сонячними електростанціями, розташованими у Львівській області.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ вводить в обіг нову 100-гривневу банкноту

Хто отримує найбільші пенсії серед українських депутатів та суддів — Опендатабот

Клімат в Європі може почати змінюватися у 10 разів швидше

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering 16.06.2026

Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering
Uklon запустив власний маркетплейс 12.06.2026

Uklon запустив власний маркетплейс
ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи 09.06.2026

ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи
Які країни найактивніше платять українському бізнесу 08.06.2026

Які країни найактивніше платять українському бізнесу
Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей 08.06.2026

Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей
Які компанії отримали найбільше прибутку — Опендатабот 08.06.2026

Які компанії отримали найбільше прибутку — Опендатабот

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  19:30

Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering

 Сьогодні  18:20

Учені зробили новий прорив у вивченні Сонця

 Сьогодні  17:10

Visa та OpenAI запускають платежі через ШІ-агентів

 Сьогодні  16:00

Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної»

 Сьогодні  14:50

Велетенський астероїд наблизиться до Землі

 Сьогодні  12:30

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років

 Сьогодні  11:20

Роберт Кійосакі спрогнозував ціну золота на 2035 рік

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.