close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025

02.02.2026 17:00
Микола Деркач

Виручка українських компаній з британськими співвласниками за 3 кв. 2025 року становила 311,2 млрд грн

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025

Фото: youcontrol.com.ua

Фахівці YouControl з’ясували, яку роль відіграють країни зі спрощеною реєстрацією бізнесу чи низькими податковими ставками у структурі власності українських компаній. Станом на 21 січня 2026 року 15 358 українських компаній мають учасників, акціонерів або кінцевих бенефіціарів із Кіпру, Великої Британії, Литви, Латвії та Естонії. Із них 2 295 компаній за підсумками трьох кварталів 2025 року задекларували позитивну виручку на загальну суму 1,87 трлн грн. У першій частині дослідження YouControl — детальний аналіз найбільших підприємств зі співвласниками з Великої Британії, а також приналежність компаній до корпоративних груп.

Дослідження

Онлайн-торгівля, заводи й тютюнова індустрія в десятці найбільших компаній з британськими співвласниками за виручкою

В Україні 5 170 компаній зі співвласниками з Великої Британії. Найбільше таких підприємств  зареєстровано в Києві — 2 367. Значна їх кількість зафіксована також в Київській області (1 043), Одеській (220), Донецькій (212) та Дніпропетровській (188) областях.

За три квартали 2025 року позитивну виручку оприлюднили 498 юридичних осіб із 5 170 проаналізованих компаній, у структурі власності яких присутні представники Великої Британії. Сукупний обсяг виручки цих компаній становить 311,2 млрд грн.

Найбільший дохід, а саме 52,3 млрд грн, за цей період показало металургійне підприємство ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» зі складу корпоративної групи «АрселорМіттал». Бенефіціарами компанії, крім ключової особи групи Лакшмі Н. Міталла, зазначені два представники з громадянством Сполученого Королівства.

Читайте також: Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025

Ще одна компанія з металургійної галузі також оприлюднила суттєвий розмір виручки у 5,11 млрд грнАТ «Нікопольський Завод Феросплавів». Бенефіціарами компанії за даними ЄДР є двоє громадян Сполученого Королівства.

До десятки компаній із найбільшою виручкою за 3 квартали 2025 року потрапили дві компанії з корпоративної групи «Розетка» — ТОВ «Розетка. УА» та ТОВ ОТК «Європлюс». Їхня сукупна виручка склала 30,2 млрд грн. Учасником обох компаній є юридична особа з Кіпру — Теманія Ентерпрайзиз ЛТД. Згадані компанії потрапили до вибірки найбільших українських компаній зі співвласниками з Великої Британії через адресу реєстрації кінцевих бенефіціарів — Владислава, Ірини та Давіда Чечоткіних  у Сполученому Королівстві.

Понад 15 млрд грн виручки оприлюдило ПІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД», що розвиває в Україні мережу закладів громадського харчування, налічує понад 100 ресторанів. Учасником компанії є британська юридична особа MCD EUROPE LIMITED.

Більш ніж 9 млрд грн за підсумками 3 кварталів 2025 року заробило ТОВ «Спектр-Агро». Учасником підприємства є британська компанія OSCAR AGRO LIMITED, а сама фірма входить до складу корпоративної групи «Сумітомо Корпорейшн».

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025

Фото: youcontrol.com.ua

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробила Нова пошта у 2025 — підсумки року

Хто з онлайн-ритейлерів заробив найбільше у 2025 — YouControl

Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua 30.01.2026

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua
Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025 29.01.2026

Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025
Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу 26.01.2026

Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу
Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market 26.01.2026

Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market
Хто увійшов до топ-10 українських бізнесменів — Опендатабот 26.01.2026

Хто увійшов до топ-10 українських бізнесменів — Опендатабот
Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави 25.01.2026

Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:00

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025

 Сьогодні  16:20

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  15:40

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink

 Сьогодні  15:00

США на порозі набагато більшого обвалу ринку, ніж криза 2008 — економіст

 Сьогодні  14:20

Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

 Сьогодні  13:30

Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години

 Сьогодні  12:40

ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.