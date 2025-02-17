Аналітики попереджають про неминучий крах ринку

Фондовий ринок може зіткнутися з можливою нестабільністю через значну розбіжність між промисловим індексом Dow Jones та базовим індексом S&P 500

Зокрема, за останні 200 торгових днів обидва індекси рухалися в протилежних напрямках 50 разів, що є історичною розбіжністю, яка натякає на майбутні проблеми, згідно з даними, наданими аналітиками The Kobeissi Letter.

За даними платформи, такого розриву ніколи раніше не спостерігалося, навіть під час минулих фінансових криз, таких як крах ринку облігацій 1994 року або бульбашка доткомів 2000 року.

Історично цей показник коливався між 10 і 30 випадками за період, з піками під час ринкового стресу.

У зв’язку з цим автори The Kobeissi Letter припустили, що ці дані вказують на те, що під поверхнею фондового ринку може відбуватися щось незвичайне.

Одним з головних чинників цієї розбіжності є домінування акцій технологічних компаній з великою капіталізацією, які підштовхнули S&P 500 до нових максимумів, залишивши Dow позаду. Майже третина S&P 500 припадає на акції технологічних гігантів, таких як «Чудова сімка», які стрімко зросли завдяки своєму впливу на бурхливий розвиток штучного інтелекту (ШІ).

З іншого боку, індекс Dow, який набагато менше залежить від технологій, менш чутливий до буму ШІ, хмарних обчислень та напівпровідникових технологій. Це призвело до того, що за останні два роки Dow відстає від S&P 500 на 17 відсоткових пунктів.

Така стійка розбіжність трапляється рідко і часто сигналізує про серйозні ринкові зрушення. Історично, екстремальні розриви між індексами передували корекціям.

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Під час «бульбашки» доткомів відбулося схоже, хоча й менше, коли акції спліт-технологій злетіли вгору, а вартісні акції відставали, і лише після того, як «бульбашка» лопнула, ринок зазнав краху.

Якщо нинішнє ралі в технологічному секторі буде надмірно тривалим, ця дивергенція може передвіщати розворот, коли роздуті акції здуються, тягнучи за собою ринок.

Цей зростаючий розрив також призводить до дебатів щодо актуальності індексу Dow. Маючи лише 30 акцій, він представляє вузьку частку ринку порівняно з індексом S&P 500. Його методологія, зважена на ціну, ще більше спотворює репрезентативність, надаючи більш дорогим акціям надмірний вплив незалежно від ринкової вартості.

Критики стверджують, що цей застарілий розрахунок не відображає сучасний ринок, на якому настрої інвесторів визначають технологічні гіганти з трильйонними статками. Оскільки економіка зміщується в бік технологій, S&P 500 може краще відображати ринкові тенденції, ніж Dow.

Іншою можливістю є ротація секторів, коли інвестори переходять від перекуплених акцій технологічних компаній до недооцінених промислового, енергетичного та фінансового секторів — сфер, де Dow має більший вплив. Якщо це продовжиться, то Dow може скоротити розрив, поки S&P 500 сповільниться. Але якщо технологічне домінування збережеться, розбіжність може ще більше збільшитися, створюючи підґрунтя для драматичної корекції.

Деякі аналітики попереджають, що нещодавній імпульс може сигналізувати про можливий крах. Наприклад, економіст Хенрік Зеберг передбачає, що індекс досягне історичних максимумів, що, за його словами, передуватиме руйнівному падінню.

У той же час, нещодавня волатильність індексу в поєднанні з масовими коливаннями капіталу посилила занепокоєння щодо неминучого спаду.

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Джерело: Finbold.