НБУ оштрафував фінкомпанію майже на ₴14,5 млн

Національний банк України (НБУ) застосував до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Контрактовий Дім» (ЄДРПОУ 35442539) заходи впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження за результатами планової перевірки, проведеної в лютому-квітні 2025 року
Щодо заходу впливу у вигляді штрафу
Штраф у розмірі 14 487 862,28 грн застосовано за порушення ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» окремих норм таких нормативно-правових актів:
- Закону України «Про платіжні послуги»;
- Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;
- Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг;
- Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;
- постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами);
- Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;
- Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку;
- Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду;
- Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України;
- Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку.
Цікаве по темі: Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ
Щодо заходу впливу у вигляді письмового застереження
Захід впливу у вигляді надсилання письмового застереження застосовано за порушення окремих норм таких нормативно-правових актів:
- Закону України «Про платіжні послуги»;
- Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;
- Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку.
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 6 жовтня 2025 року.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств
НБУ вніс зміни у план перевірок банків та небанківських фінустанов
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ
Джерело: НБУ.