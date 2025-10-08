НБУ оштрафував фінкомпанію майже на ₴14,5 млн

Національний банк України (НБУ) застосував до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Контрактовий Дім» (ЄДРПОУ 35442539) заходи впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження за результатами планової перевірки, проведеної в лютому-квітні 2025 року

Щодо заходу впливу у вигляді штрафу

Штраф у розмірі 14 487 862,28 грн застосовано за порушення ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» окремих норм таких нормативно-правових актів:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;

Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг;

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;

постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами);

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;

Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України;

Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку.

Цікаве по темі: Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ

Щодо заходу впливу у вигляді письмового застереження

Захід впливу у вигляді надсилання письмового застереження застосовано за порушення окремих норм таких нормативно-правових актів:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 6 жовтня 2025 року.

Джерело: НБУ.