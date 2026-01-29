НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до кредитної спілки «Альянс» (ЄДРПОУ 26217027) заходу впливу у зв’язку з недотриманням нею пруденційних нормативів

Захід впливу застосовано у вигляді обмеження до 1 липня 2026 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою та її відокремленими підрозділами на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитної спілки в частині:

укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою становитиме понад 23 тис. грн, але не перевищуватиме 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою становить понад 23 тис. грн, але не перевищує 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою становитиме понад 23 тис. грн, але не перевищить 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки.

Цікаве по темі: НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 січня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома кредитної спілки «Альянс» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання такого рішення Національного банку на електронну адресу кредитної спілки.

Джерело: НБУ.