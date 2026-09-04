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НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов

04.09.2026 10:20
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу одразу до трьох небанківських фінансових компаній. Одна з них втратила ліцензію, друга має усунути виявлені порушення до кінця вересня, а третій на рік заборонили здійснювати окремий вид операцій

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов

Фото: НБУ

Відповідні рішення Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2026 року.

Найжорсткіший захід застосували до ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Плюс»». Національний банк відкликав у компанії ліцензію через невиконання попереднього рішення регулятора від 13 липня 2026 року.

Тобто підставою стало не нове окреме порушення, а невиконання вимоги, яку НБУ вже висував компанії раніше.

Інший захід отримало ТОВ «Фінпром Маркет». Компанія не подала Національному банку у встановлений строк звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Регулятор зобов’язав «Фінпром Маркет» виправити порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства до 22 вересня 2026 року. У цьому випадку про відкликання ліцензії або припинення роботи компанії не йдеться.

Окреме рішення НБУ стосується ТОВ «Девелоп Фінанс». Регулятор зупинив до 31 серпня 2027 року операції компанії з надання іншим особам коштів на умовах договорів поворотної фінансової допомоги.

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Підставою стали результати безвиїзного нагляду. За оцінкою Національного банку, компанія здійснювала ризикову діяльність, яка може загрожувати інтересам її клієнтів або кредиторів.

Зокрема, НБУ вказав на операції, які, за оцінкою регулятора, прямо або опосередковано не мали економічної доцільності чи сенсу. Законодавство дозволяє Нацбанку в таких випадках тимчасово зупиняти окремі види операцій фінансової установи.

Таким чином, три рішення мають різний масштаб. «Глобал Плюс» втратила ліцензію, «Фінпром Маркет» отримала строк на виправлення порушення, а для «Девелоп Фінанс» НБУ тимчасово обмежив конкретний вид діяльності.

На думку редакції PSM, ці рішення показують, що НБУ використовує різні рівні регуляторного впливу залежно від характеру порушення — від вимоги виправити звітність до відкликання ліцензії. Найсуттєвішим сигналом тут є те, що невиконання вже висунутих вимог регулятора може призвести до значно жорсткіших наслідків, тоді як ризикові операції можуть бути зупинені ще до припинення діяльності компанії загалом.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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