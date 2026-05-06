НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

Нацбанк України застосував заходи впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій до двох фінансових компаній та письмового застереження – до однієї

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Щодо зупинення окремого виду операцій

Зазначається, що до ТОВ «Інтер Вей Капітал» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» застосовано захід впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій, що здійснюються фінансовими компаніями.

«За результатами безвиїзного нагляду Національний банк встановив, що ТОВ «Інтер Вей Капітал» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» здійснювали ризикову діяльність, що загрожує інтересам їхніх клієнтів та кредиторів. Зокрема, здійснення фінансовими компаніями діяльності з надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги за наявності права на надання послуг з кредитування», — зазначають представники регулятора.

У НБУ пояснили, що виявлення фактів здійснення фінансовими компаніями ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів та кредиторів, є підставою для прийняття рішення про застосування до фінансових установ заходів впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій, що здійснюються фінансовою компанією а саме: надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги. Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема частиною шостою статті 56 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

У зв’язку з цим Національний банк застосував заходи впливи у вигляді зупинення окремого виду операцій, що здійснюються зазначеними компаніями, строком до 31 грудня 2026 року.

Щодо письмового застереження

До ТОВ «Брайт Інвестмент» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності, що призвели до порушення вимог:

Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами);

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ТОВ «Брайт Інвестмент» зобов’язане у визначені строки вжити заходів для усунення зазначених у письмовому застереженні недоліків у діяльності, що спричинили вчинення порушень.

Рішення про застосування зазначених заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 травня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Нацбанком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ.

