Біткоїн впав до $69 000, ETH та основні альткоїни також обвалилися

П’ятниця означає, що знову настав день закінчення терміну дії криптовалютних опціонів, тож ситуація на криптовалютних ринках ще більше загострюється

Ціна Біткоїна (BTC) сьогодні знизилась до рівня $69 тис., Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP також торгуються переважно в червоній зоні. Капіталізація світового крипторинку знизилась на 3,76% і наразі становить $2,34 трлн. Однак загальний обсяг торгів на ринку зріс на 5,29% до $92,45 млрд.

Причини

Ключовий показник інфляції досяг 2,1% у вересні, як і очікувалося, наблизившись до цільового показника ФРС, згідно зі звітом Міністерства торгівлі, опублікованим у четвер. Індекс цін на особисті споживчі витрати зріс на 0,2% з урахуванням сезонних коливань.

Дані базового цінового індексу витрат на особисте споживання слугують основним показником інфляції для ФРС. Політики прагнуть утримати інфляцію на рівні 2% на рік, якого вона не досягала з лютого 2021 року.

Базова інфляція склала 2,7%, що на 0,3% більше, ніж у попередньому місяці. Ці дані з’явилися в той час, коли ринки роблять великі ставки на те, що ФРС може знизити базову ставку по короткострокових позиках на засіданні наступного тижня.

Публікація ключового показника інфляції збіглася з фіксацією прибутку на криптовалютному ринку після ралі, під час якого Біткоїн досягнув позначки $73 000. Поки інвестори аналізують останні економічні дані, криптовалюти в цілому торгуються в мінусі.

За останні 24 години Біткоїн, Shiba Inu, Pepe, Chainlink, Bonk та WIF втратили від 1,7% до 7%. За даними CoinGlass, розпродаж призвів до хвилі ліквідацій на суму близько $136 млн.

Рівень інфляції є основною проблемою для крипторинку, зокрема тому, що він може впливати на рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Нижчий рівень інфляції може свідчити про послаблення монетарної політики, що викликає оптимізм серед криптоінвесторів, які бачать в цьому потенційний драйвер для зростання цін, тоді як високі темпи інфляції залишаються несприятливими для ризикових активів, в тому числі криптовалют.

Для прогнозування майбутніх рішень щодо відсоткових ставок використовують точковий графік. детальніше про це в нашій статті “Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку”.

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За матеріалами U.Today