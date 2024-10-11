close-btn
PaySpaceMagazine

Ціна Біткоїна різко впала до $59 000: чи буде подальша корекція

11.10.2024 13:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Вчора ціна Біткоїна впала до $59 тис., що призвело до втрати сотень мільйонів доларів на ринку деривативів

Ціна Біткоїна різко впала до $59 000: чи буде подальша корекція

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Кілька днів ціна Біткоїна коливалася в діапазоні $62 000, але, схоже, ведмеді нарешті змогли взяти ситуацію під свій повний контроль. Вчора BTC опустився нижче $59 000, досягнувши локального мінімуму в $58 867. Це призвело до ліквідації понад $250 млн позицій з кредитним плечем, більшість з яких, звичайно, є лонгами. Наразі головна криптовалюта торгується по $60 700.

Ціна Біткоїна негативно відреагувала на оголошення вищих, ніж очікувалося, показників ІСЦ. Індекс споживчих цін — це показник інфляції в США. Зростання індексу по суті означає, що Федеральна резервна система може не знизити ставки в листопаді, що є поганою новиною для ризикових активів, таких як Біткоїн.

Ціна BTC може впасти на 75%

Відомий трейдер Пітер Брандт звернув увагу біткоїн-спільноти на важливий історичний тренд. У своєму дописі на платформі X Брандт виділив концепцію «ринкових аналогів», зазначивши, що минуло 30 тижнів з того часу, як Біткоїн досяг свого історичного максимуму (ATH).

За словами Брандта, кожного разу, коли ціна BTC не змогла досягти нового ATH протягом цього періоду часу, в попередніх випадках вона стикалася зі значним падінням, що перевищувало 75%. Таким чином, якщо історичний патерн повториться, то існує достатня ймовірність ще одного такого падіння.

На цей час настрої на ринку залишаються ведмежими, всупереч довгоочікуваному «жовтневому» ралі (Uptober). Крім того, спотові біткоїн-ETF три дні поспіль спостерігали відтік коштів, що свідчить про те, що інституційні настрої погіршуються.

Ідея сильного Біткоїна після халвінгу поки що не виправдовує себе відповідно до історичних тенденцій. Таким чином, ціна BTC перебуває на шляху до найдовшої консолідації в історії у рік халвінгу.

Раніше ми писали про неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0.

Вам може бути це корисним:

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні 11.10.2024

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні
Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху 11.10.2024

Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху
Криптовалютний токен Трампа запустять наступного тижня 11.10.2024

Криптовалютний токен Трампа запустять наступного тижня
Ripple подала зустрічну апеляцію проти Комісії з цінних паперів та бірж США 11.10.2024

Ripple подала зустрічну апеляцію проти Комісії з цінних паперів та бірж США
Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній 10.10.2024

Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній
Віталіка Бутеріна пропонують нагородити Нобелівською премією 10.10.2024

Віталіка Бутеріна пропонують нагородити Нобелівською премією
Вибір редакції
Всі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
ТОП статей 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

 «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Останні новини
Сьогодні  19:30

Як змінилась кількість фінкомпаній на ринку за місяць — НБУ

 Сьогодні  19:00

ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій

 Сьогодні  18:30

Нацбанк презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  18:00

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

 Сьогодні  17:30

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

 Сьогодні  17:00

Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху

 Сьогодні  16:47

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют. Випуск № 1 — жовтень 2024 року

 Всі новини
credit link image