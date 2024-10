Ціна Біткоїна різко впала до $59 000: чи буде подальша корекція

Вчора ціна Біткоїна впала до $59 тис., що призвело до втрати сотень мільйонів доларів на ринку деривативів

Кілька днів ціна Біткоїна коливалася в діапазоні $62 000, але, схоже, ведмеді нарешті змогли взяти ситуацію під свій повний контроль. Вчора BTC опустився нижче $59 000, досягнувши локального мінімуму в $58 867. Це призвело до ліквідації понад $250 млн позицій з кредитним плечем, більшість з яких, звичайно, є лонгами. Наразі головна криптовалюта торгується по $60 700.

Ціна Біткоїна негативно відреагувала на оголошення вищих, ніж очікувалося, показників ІСЦ. Індекс споживчих цін — це показник інфляції в США. Зростання індексу по суті означає, що Федеральна резервна система може не знизити ставки в листопаді, що є поганою новиною для ризикових активів, таких як Біткоїн.

Відомий трейдер Пітер Брандт звернув увагу біткоїн-спільноти на важливий історичний тренд. У своєму дописі на платформі X Брандт виділив концепцію «ринкових аналогів», зазначивши, що минуло 30 тижнів з того часу, як Біткоїн досяг свого історичного максимуму (ATH).

Hey Bitcoiners

Are you familiar with the concept of “market analogs?”

Here is something to think about

It has been 30 weeks since $BTC made an ATH

Whenever has not made a decisive new ATH within this time length a 75%+ decline has occurred pic.twitter.com/CUyK4C2W93

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 11, 2024