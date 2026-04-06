Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин

Криптовалютний ринок відновився та перейшов у «зелену» зону після значного припливу капіталу, який покращив загальні настрої інвесторів

Станом на момент написання матеріалу загальна капіталізація ринку зросла до $2,37 трлн — проти $2,27 трлн за попередні 24 години. Це означає збільшення на $100 млрд.

Провідні активи показали помітне зростання. Біткоїн піднявся на 3,32% — до близько $69 090, зберігаючи домінуючу капіталізацію на рівні приблизно $1,4 трлн.

Ethereum випередив інші великі активи, додавши 4,75% — до близько $2 134.

Серед інших великих криптовалют XRP зріс на 3,61% — до $1,34, тоді як BNB додав 2,20% — до приблизно $603.

Біткоїн виходить у прибуток

Водночас ончейн-дані Santiment показують, що Біткоїн завершив вихідні з майже трьома прибутковими транзакціями на одну збиткову — співвідношення 2,95:1, що є найвищим рівнем за 12 тижнів.

Такі сплески реалізованого прибутку часто передують короткостроковим відкатам, коли інвестори починають продавати актив.

Загальний бичачий рух був здебільшого зумовлений повідомленнями про триваючі переговори між США, Іраном та регіональними посередниками щодо можливого 45-денного перемир’я. Це підвищило надії на деескалацію та зниження геополітичного тиску на ризикові активи.

Читайте також: Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів

Оптимізм також посилився очікуванням запланованої пресконференції президента США Дональда Трампа, що підтримало настрої як на фондових, так і на криптовалютних ринках.

Зниження тиску з боку цін на нафту та покращення макроекономічних настроїв також поширилися на крипторинок, спровокувавши відновлювальне ралі, яке додатково посилилося хвилею ліквідацій коротких позицій.

Шорт-сквіз на крипторинку

Відновлення також спричинило класичний шорт-сквіз (short squeeze): ліквідації коротких позицій значно перевищили довгі, оскільки трейдери з «ведмежими» ставками були змушені закривати позиції.

Додатковий імпульс забезпечило повернення трейдерів після великодніх свят, що допомогло підштовхнути Біткоїн до найвищого рівня за понад тиждень.

Загалом за 24 години на крипторинку було ліквідовано позиції на $273,8 млн, що зачепило понад 81 800 трейдерів. Найбільших втрат зазнали шорти — $196,7 млн проти $77,1 млн у лонгах, що відповідає співвідношенню майже 3:1.

Найбільша одинична ліквідація — шорт-позиція ETH-USDT на $10,17 млн на Binance.

Такий дисбаланс зробив ринок вразливим до волатильності після того, як Біткоїн опускався на вихідних до рівня близько $66 600.

Водночас аналітики зазначають, що крипторинок перебував у стані перепроданості на тлі затяжної невизначеності через конфлікт між США та Іраном, який раніше підштовхнув ціни на нафту та створив тиск на ризикові активи.

Загалом новини про можливе перемир’я стали своєчасним каталізатором технічного відскоку, і тепер Біткоїн націлюється на рівень $70 000.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні

Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон

BlackRock скуповує криптовалюти на мільярди доларів на тлі війни США з Іраном