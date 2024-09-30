Топ-10 криптовалют за активністю розробників — Santiment

Активність розробників є важливим фактором, який допомагає трейдерам і інвесторам оцінити потенціал довгострокового успіху активу

Активність розробників є важливим показником життєздатності та перспективності будь-якої криптовалюти. Постійні оновлення, виправлення помилок і впровадження нових функцій свідчать про те, що проєкт розвивається, адаптується до змін і залишається конкурентоспроможним на ринку.

Навпаки, низька активність команди може вказувати на те, що проєкт занедбаний або не має підтримки, що збільшує ризик інвестицій і зменшує довіру до криптовалюти.

Криптоаналітична платформа Santiment підрахувала, що Internet Computer (ICP) посів перше місце в рейтингу «помітної активності розробників» за останні 30 днів, отримавши 740,7 бала. Монета також очолила рейтинг минулого місяця.

За останній рік ICP пережив значний підйом, його ціна за цей період зросла на 215%. У березні 2024 року вона досягла локального максимуму в майже $20, а потім впала до поточних $9,50 (за даними CoinGecko). Ринкова капіталізація ICP становить майже $4,5 млрд, що робить її другою за величиною криптовалютою, пов’язаною зі штучним інтелектом (після NEAR).

Chainlink (LINK) посів друге місце в списку Santiment з показником 594,8, а Hedera (HBAR) — третє з коефіцієнтом 473,23. Optimism (OP) і Cardano (ADA) замкнули п’ятірку лідерів.

ADA останнім часом перебуває в авангарді зростання, досягнувши двомісячного максимуму в $0,41. Підвищення ціни збігається зі зростанням загальної вартості активів, заблокованих у мережі Cardano. TVL показує, скільки активів заблоковано в протоколі, і є важливим індикатором його популярності та ліквідності.

Чим вищий TVL, тим більше довіри та капіталу протокол залучив, що може свідчити про стабільність і популярність платформи серед користувачів. Статистика DefiLlama каже, що 27 вересня TVL Cardano перевищив $250 млн, що востаннє було зафіксовано на початку червня.

До рейтингу також увійшли Cosmos Hub (ATOM), ZKsync (ZK), Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT) та Kusama (KSM).

Потенційний рух ADA

Як згадувалося вище, ADA є однією з найефективніших криптовалют останнім часом, і буде цікаво перевірити деякі цінові прогнози, пов’язані з нею.

Популярний користувач X Crypto Rand, наприклад, припустив, що “бичачий прорив” 26 вересня може стати відправною точкою до $1.

Trend Rider теж не залишився осторонь, помітивши «суперсигнал», що з’явився на графіку ADA/BTC.

“Якщо він підтвердиться, є велика ймовірність того, що ADA може почати зростати в ціні відносно Біткоїна в найближчі тижні. Цей сигнал має історичну точність 80%», — стверджує аналітик.

CryptoBullet прогнозує, що ціна ADA досягне нижнього максимуму близько $1,80 десь наступного року. З іншого боку, він припускає, що після цього вона може впасти приблизно до $0,15.

Раніше ми писали про те, що таке ончейн-аналіз, і як ви можете використовувати його для вдосконалення своєї торгової та інвестиційної стратегії.

Вам може бути це корисним:

За матеріалами cryptopotato.com