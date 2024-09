Топ-10 криптовалют за активністю розробників — Santiment

Активність розробників є важливим фактором, який допомагає трейдерам і інвесторам оцінити потенціал довгострокового успіху активу

Активність розробників є важливим показником життєздатності та перспективності будь-якої криптовалюти. Постійні оновлення, виправлення помилок і впровадження нових функцій свідчать про те, що проєкт розвивається, адаптується до змін і залишається конкурентоспроможним на ринку.

Навпаки, низька активність команди може вказувати на те, що проєкт занедбаний або не має підтримки, що збільшує ризик інвестицій і зменшує довіру до криптовалюти.

Криптоаналітична платформа Santiment підрахувала, що Internet Computer (ICP) посів перше місце в рейтингу «помітної активності розробників» за останні 30 днів, отримавши 740,7 бала. Монета також очолила рейтинг минулого місяця.

За останній рік ICP пережив значний підйом, його ціна за цей період зросла на 215%. У березні 2024 року вона досягла локального максимуму в майже $20, а потім впала до поточних $9,50 (за даними CoinGecko). Ринкова капіталізація ICP становить майже $4,5 млрд, що робить її другою за величиною криптовалютою, пов’язаною зі штучним інтелектом (після NEAR).

🧑‍💻 Here are crypto’s top overall coins by notable development activity the past 30 days. Directional indicators represent each project’s ranking rise or fall since last month:

➡️ 1) @dfinity $ICP 🥇

📈 2) @chainlink $LINK 🥈

📉 3) @hedera $HBAR 🥉

📈 4) @optimism $OP

📉 5)… pic.twitter.com/kGHdgtVPdC

— Santiment (@santimentfeed) September 24, 2024