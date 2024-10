Вартість та ринкова капіталізація XRP злетіла: до чого тут Маск

У неділю, 20 жовтня, мільярдер Ілон Маск провів мітинг на підтримку кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа в Піттсбурзі, штат Пенсільванія. На цій події він згадав XRP, чим викликав суттєве зростання вартості криптовалюти та її ринкової капіталізації

Надзвичайна здатність Маска привертати увагу громадськості була продемонстрована на повну — ця подія стала другим випадком, коли мільярдер вручив чек на $1 млн учаснику мітингу, який підписав його онлайн-петицію.

Цей захід виділився тим, що мав помітний вплив на криптовалютні ринки. Цього разу Маск не говорив про свої улюблені цифрові активи, такі як Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) або Ethereum (ETH), натомість вперше в публічній обстановці згадав XRP.

Цієї єдиної згадки, яка, за словами Маска, не була ні підтримкою, ні відсутністю підтримки, було достатньо, щоб викликати помітне зростання як ринкової капіталізації, так і ціни XRP.

XRP була предметом тривалого судового розгляду між SEC та Ripple Labs. Після того, як було винесено первинне рішення, в основному на користь Ripple Labs, 17 жовтня SEC подала апеляцію на це рішення.

Ба більше, апеляція зосереджена на головному предметі розгляду — чи є XRP цінним папером, чи ні. Після того, як невизначеність знову з’явилася, XRP перебуває у відносній стагнації — на момент написання статті ціни знизилися на 9% з початку року.

Однак згадка Маска про токен викликала стрімке зростання на 3,44% на денному графіку.

Генеральний директор Tesla згадав про XRP під час секції запитань і відповідей на заході, після того, як один з відвідувачів запитав, чи буде з часом прийнятий блокчейн фінансовими установами — особливо у світлі опозиції з боку нинішнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера.

BREAKING: 🇺🇸 ELON MUSK ASKED ABOUT $XRP!

Elon Musk was asked— “Do you envision the XRP Ledger being incorporated into the financial institutions in the future”

Elon responded by stating — “ This is definitely not an endorsement or lack of endorsement for XRP, but I do think… pic.twitter.com/Y4fndBjiFg

— Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) October 20, 2024