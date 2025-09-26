Великі європейські банки запустять власний євро-стейблкоїн

Група великих європейських банків об’єдналася, щоб запустити стейблкоїн, прив’язаний до євро, відповідно до регуляції ЄС Markets in Crypto-Assets (MiCA)

Серед учасників — нідерландський ING та італійський UniCredit. Загалом у проєкті беруть участь дев’ять банків, які планують випустити євростейблкоїн у другій половині 2026 року. Мета — створити надійний європейський стандарт цифрових платежів.

У заяві наголошується, що ініціатива відповідає планам Європи зменшити залежність від стейблкоїнів, домінованих США, і водночас посилити стратегічну автономію ЄС у сфері платежів.

Окрім ING та UniCredit, у проєкті беруть участь іспанський CaixaBank, данський Danske Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, бельгійський KBC, шведський SEB, німецький DekaBank та ще один італійський гравець — Banca Sella.

Для управління розвитком і випуском стейблкоїна партнери вже створили нову компанію з головним офісом у Нідерландах. Консорціум банків також заявив, що відкрите до приєднання інших установ.

За словами ING, майбутній євростейблкоїн забезпечить «майже миттєві та дешеві розрахунки», включаючи цілодобові міжнародні платежі. Також він буде підтримувати програмовані платежі й застосування у сфері постачань і розрахунків цифрових активів — від цінних паперів до криптовалют.

Цікаве по темі: Morgan Stanley готується запустити торгівлю криптовалютами

«Цифрові платежі — ключовий елемент для нової інфраструктури фінансового ринку в євро», — наголосив Флоріс Луґт, керівник напряму цифрових активів ING і представник проєкту.

Новина про спільний стейблкоїн прозвучала на тлі заяви ЄЦБ, що цифрове євро може з’явитися лише у 2029 році. Європарламент планує визначити рамки для CBDC у травні 2026-го.

Через повільний прогрес частина коментаторів уже назвала запуск стейблкоїна «некрологом цифрового євро». Інші припускають, що він може стати «CBDC через чорний хід», хоча технічно CBDC випускається виключно центробанком.

Варто зазначити, що відмова від CBDC на користь стейблкоїнів — не виняток. На початку 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила розробку CBDC у США, зробивши ставку на доларові стейблкоїни як стратегічний елемент фінансової системи.

Джерело: Cointelegraph.