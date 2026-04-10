Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

10.04.2026 17:00
Микола Деркач

У криптоіндустрії знову спалахнув конфлікт між двома відомими фігурами — засновником Binance Чанпен Чжао (CZ) та засновником OKX Старом Сю (Mingxing Xu). Цього разу суперечка стосується не платформ, а особистих заяв і подій минулого

Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

Конфлікт загострився після виходу автобіографії Чжао Freedom of Money. У відповідь Сю опублікував серію різких дописів у X, звинувативши його в поширенні «відверто неправдивої інформації» та поставивши під сумнів його репутацію.

Зокрема, Сю заперечив історію з книги, де згадується засновник Huobi Лі Лін. За словами Чжао, Лін нібито повідомив йому у 2025 році про арешт через заяву викривача, пов’язану із Сю. Останній категорично це спростував, заявивши, що не звертався до правоохоронців і що подібні скарги в індустрії рідко призводять до арештів.

Суперечка також повернулася до старого конфлікту 2014–2015 років, коли Чжао працював у OKCoin. Йшлося про комерційну угоду за участі одного з перших інвесторів у Біткоїн Роджера Вера та можливі маніпуляції з умовами контракту.

Сю стверджує, що Чжао нібито змінював версії договору, додаючи пункт про шестимісячне розірвання. Чжао ці звинувачення заперечує та припускає, що докази могли бути сфальсифіковані.

Читайте також: Квантові батареї наблизилися до реальності завдяки новому прориву

У нових дописах Сю заявив, що має додаткові матеріали, включно з нотаріально засвідченим відео, яке, за його словами, підтверджує підробку контракту. Він також наголосив, що відповідні докази вже публікувалися в інтернеті понад 12 років тому, і назвав Чжао «хронічним брехуном».

Чжао спершу відреагував стримано, назвавши звинувачення неправдивими. Він зазначив, що зазвичай ігнорує подібні напади, але цього разу додав: «Можете вибачитися вже зараз».

Окрему увагу привернула його пропозиція парі. Чжао заявив, що готовий поставити $1 млрд (або будь-яку іншу суму), щоб довести, що він офіційно розлучений уже давно. За його словами, юристи можуть легко перевірити відповідні документи.

Він також додав, що пропозиція залишається чинною безстроково, але якщо Сю не прийме її протягом 24 годин, це, на його думку, покаже, хто саме вводить публіку в оману.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені

Український вчений розповів, що зможе рости на Марсі

Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

За матеріалами bitcoinist.com.

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026 10.04.2026

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026
У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото 08.04.2026

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото
Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF 08.04.2026

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF
Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт 07.04.2026

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт
Як зміниться ціна Solana у 2026 — прогноз 07.04.2026

Як зміниться ціна Solana у 2026 — прогноз
Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026 07.04.2026

Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  19:00

UniCredit готується закрити бізнес у Росії замість продажу активів

 Сьогодні  17:40

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

 Сьогодні  17:00

Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

 Сьогодні  16:20

Польський ритейлер планує вийти на ринок України

 Сьогодні  15:40

ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених

 Сьогодні  15:10

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

 Сьогодні  13:50

Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку

 Всі новини
