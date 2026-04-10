Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

У криптоіндустрії знову спалахнув конфлікт між двома відомими фігурами — засновником Binance Чанпен Чжао (CZ) та засновником OKX Старом Сю (Mingxing Xu). Цього разу суперечка стосується не платформ, а особистих заяв і подій минулого

Конфлікт загострився після виходу автобіографії Чжао Freedom of Money. У відповідь Сю опублікував серію різких дописів у X, звинувативши його в поширенні «відверто неправдивої інформації» та поставивши під сумнів його репутацію.

Зокрема, Сю заперечив історію з книги, де згадується засновник Huobi Лі Лін. За словами Чжао, Лін нібито повідомив йому у 2025 році про арешт через заяву викривача, пов’язану із Сю. Останній категорично це спростував, заявивши, що не звертався до правоохоронців і що подібні скарги в індустрії рідко призводять до арештів.

Суперечка також повернулася до старого конфлікту 2014–2015 років, коли Чжао працював у OKCoin. Йшлося про комерційну угоду за участі одного з перших інвесторів у Біткоїн Роджера Вера та можливі маніпуляції з умовами контракту.

Сю стверджує, що Чжао нібито змінював версії договору, додаючи пункт про шестимісячне розірвання. Чжао ці звинувачення заперечує та припускає, що докази могли бути сфальсифіковані.

Читайте також: Квантові батареї наблизилися до реальності завдяки новому прориву

У нових дописах Сю заявив, що має додаткові матеріали, включно з нотаріально засвідченим відео, яке, за його словами, підтверджує підробку контракту. Він також наголосив, що відповідні докази вже публікувалися в інтернеті понад 12 років тому, і назвав Чжао «хронічним брехуном».

I had no intention of revisiting these old issues involving CZ from when I was younger. But since I’ve been dragged into this again because of the book, let’s restate the facts. During his time at OKCoin, evidence of contract falsification was already made public on the internet… https://t.co/c9RzpjiPqV — Star_OKX (@star_okx) April 8, 2026

Чжао спершу відреагував стримано, назвавши звинувачення неправдивими. Він зазначив, що зазвичай ігнорує подібні напади, але цього разу додав: «Можете вибачитися вже зараз».

I typically ignore all these false claims attacks. But… You can apologize now. I am officially divorced. I won't post any legal docs online, as I respect privacy of my ex-wife, and I appreciate the time we spent together. I am happy to bet $1 billion USD (or any number you… https://t.co/G9GAl6nMqL — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) April 9, 2026

Окрему увагу привернула його пропозиція парі. Чжао заявив, що готовий поставити $1 млрд (або будь-яку іншу суму), щоб довести, що він офіційно розлучений уже давно. За його словами, юристи можуть легко перевірити відповідні документи.

Він також додав, що пропозиція залишається чинною безстроково, але якщо Сю не прийме її протягом 24 годин, це, на його думку, покаже, хто саме вводить публіку в оману.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені

Український вчений розповів, що зможе рости на Марсі

Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

За матеріалами bitcoinist.com.