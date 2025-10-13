Digital Enterprise Forum 2025: як компаніям побудувати ефективну ІТ-інфраструктуру та впровадити AI

17 жовтня в Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2025 — щорічний бізнес-форум, присвячений ІТ-інфраструктурі, кібербезпеці та цифровій трансформації корпоративного сектору. Подія об’єднає CIO, CTO, CDO, ІТ-директорів, керівників інфраструктури та експертів із безпеки з різних галузей: від фінансів і ритейлу до виробництва, агро, логістики та девелопменту

Про що форум

Сучасний бізнес неможливий без стійкої ІТ-архітектури, захищених даних і автоматизованих процесів.

Серед ключових тем — цифрова трансформація підприємств, модернізація ІТ-інфраструктури, управління ризиками, кібербезпека, впровадження AI та автоматизація бізнес-процесів, інтеграція ERP, CRM, RPA, IoT, Big Data, а також AI-агенти, Edge Computing і Green IT.

Ключові спікери

Своїм досвідом поділяться:

Святослав Логін, Head of Gangsta QA EVO — про безпечне впровадження AI у продакшн;

Володимир Ткаченко, CEO Audit3A — про кібербезпеку та довіру через захист даних;

Андрій Білоус, CEO StayInno AI — про AI-трансформацію українського бізнесу;

Антон Спірідонов, керівник діджитал-практики Crowe Mikhailenko — про роль AI у бізнес-процесах;

Ігор Котков, Legal IT Group — про GDPR compliance як конкурентну перевагу;

Яна Борт, Райффайзен Банк — про Agile-трансформацію ІТ-проєктів;

Сергій Мовчан, ALVIVA GROUP — про цифрову трансформацію через корпоративну культуру.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Формат і програма

У програмі — виступи, панельні дискусії, демонстрації кейсів, експо-зона технологій і можливості для нетворкінгу. Серед тем — цифрове лідерство, AI, автоматизація, RPA, оптимізація ІТ-витрат, кіберризики та масштабування інновацій.

Форум буде корисним для керівників ІТ-напрямів (CIO, CTO, CDO, CISO), інтеграторів, розробників, хмарних провайдерів, стартапів і технологічних компаній — усіх, хто впроваджує інновації та формує цифрове майбутнє українського бізнесу.

Чому варто взяти участь

Digital Enterprise Forum 2025 — це можливість почути реальні кейси цифрової трансформації, познайомитися з провідними ІТ-експертами, знайти технологічних партнерів і отримати інсайти, що допоможуть підвищити ефективність та конкурентоспроможність бізнесу.

Дата: 17 жовтня 2025.

Формат: Київ + онлайн.

Сторінка форуму: digitalforum.pro.

Посилання на сторінку у Facebook.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як бізнесмену початківцю залучити кошти: що таке краудфандинг та як він працює

€50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund

Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа»