Digital Enterprise Forum 2025: як компаніям побудувати ефективну ІТ-інфраструктуру та впровадити AI

17 жовтня в Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2025 — щорічний бізнес-форум, присвячений ІТ-інфраструктурі, кібербезпеці та цифровій трансформації корпоративного сектору. Подія об’єднає CIO, CTO, CDO, ІТ-директорів, керівників інфраструктури та експертів із безпеки з різних галузей: від фінансів і ритейлу до виробництва, агро, логістики та девелопменту
Про що форум
Сучасний бізнес неможливий без стійкої ІТ-архітектури, захищених даних і автоматизованих процесів.
Серед ключових тем — цифрова трансформація підприємств, модернізація ІТ-інфраструктури, управління ризиками, кібербезпека, впровадження AI та автоматизація бізнес-процесів, інтеграція ERP, CRM, RPA, IoT, Big Data, а також AI-агенти, Edge Computing і Green IT.
Ключові спікери
Своїм досвідом поділяться:
- Святослав Логін, Head of Gangsta QA EVO — про безпечне впровадження AI у продакшн;
- Володимир Ткаченко, CEO Audit3A — про кібербезпеку та довіру через захист даних;
- Андрій Білоус, CEO StayInno AI — про AI-трансформацію українського бізнесу;
- Антон Спірідонов, керівник діджитал-практики Crowe Mikhailenko — про роль AI у бізнес-процесах;
- Ігор Котков, Legal IT Group — про GDPR compliance як конкурентну перевагу;
- Яна Борт, Райффайзен Банк — про Agile-трансформацію ІТ-проєктів;
- Сергій Мовчан, ALVIVA GROUP — про цифрову трансформацію через корпоративну культуру.
Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Формат і програма
У програмі — виступи, панельні дискусії, демонстрації кейсів, експо-зона технологій і можливості для нетворкінгу. Серед тем — цифрове лідерство, AI, автоматизація, RPA, оптимізація ІТ-витрат, кіберризики та масштабування інновацій.
Форум буде корисним для керівників ІТ-напрямів (CIO, CTO, CDO, CISO), інтеграторів, розробників, хмарних провайдерів, стартапів і технологічних компаній — усіх, хто впроваджує інновації та формує цифрове майбутнє українського бізнесу.
Чому варто взяти участь
Digital Enterprise Forum 2025 — це можливість почути реальні кейси цифрової трансформації, познайомитися з провідними ІТ-експертами, знайти технологічних партнерів і отримати інсайти, що допоможуть підвищити ефективність та конкурентоспроможність бізнесу.
Дата: 17 жовтня 2025.
Формат: Київ + онлайн.
Сторінка форуму: digitalforum.pro.
Посилання на сторінку у Facebook.
